Campuchia lên tiếng việc binh sĩ Thái Lan bị thương do mìn ở biên giới

Một binh sĩ Thái Lan bị thương nặng ở chân sau vụ nổ mìn. Ảnh: Bangkok Post

Khmer Times dẫn lời quan chức quân sự Campuchia cho biết, ngày 10/11 (giờ địa phương), một nhóm binh sĩ Thái Lan đã tiến vào khu vực chiến trường cũ từ thời nội chiến Campuchia ở tỉnh Preah Vihear - nơi vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhiều kíp mìn chưa nổ, dẫn đến vụ việc đáng tiếc.

Nguồn tin quân sự xác nhận rằng sau vụ việc, tình hình trong khu vực đã trở lại bình thường vào buổi tối, sau khi các đơn vị quân đội từ cả hai bên thiết lập liên lạc và dần rút lực lượng khỏi các vùng lân cận.

Trước đó, phía Thái Lan chiều 10/11 đột ngột tuyên bố đình chỉ thoả thuận hoà bình với Campuchia sau khi phát hiện 4 binh sĩ bị thương, trong đó có 1 binh sĩ bị thương nặng, khi đang tuần tra ở tỉnh biên giới Sisaket giáp Campuchia, nghi do mìn mới được gài phát nổ.

Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong một tuyên bố đưa ra tối cùng ngày đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các báo cáo trích dẫn tuyên bố từ các nhà lãnh đạo Thái Lan, cho thấy Bangkok đã đình chỉ việc thực hiện "Tuyên bố chung" giữa hai quốc gia, được ký kết tại Kuala Lumpur vào ngày 26/10.

"Chính phủ Hoàng gia Campuchia phủ nhận một cách dứt khoát các cáo buộc của Thái Lan rằng Campuchia đã đặt mìn mới ở biên giới với Thái Lan", tuyên bố cho biết, nhấn mạnh rằng hầu hết các bãi mìn trong khu vực là tàn dư của cuộc nội chiến của Campuchia trong những năm 1970 và 1980.

Tuyên bố cho biết thêm rằng phần lớn khu vực biên giới này vẫn chưa được xử lý bom mìn do địa hình khó khăn và tình trạng không được phân định của một số khu vực, khiến cho các vụ nổ có thể xảy ra, đồng thời tái khẳng định cam kết đầy đủ của Campuchia trong việc thực hiện Tuyên bố chung.

"Campuchia, với tư cách là một người ủng hộ tận tụy và là thành viên của Công ước cấm mìn sát thương cá nhân, chưa bao giờ sử dụng bất kỳ loại mìn mới nào và sẽ không bao giờ làm như vậy", tuyên bố kết luận.

Tác giả: Bảo Hân

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân