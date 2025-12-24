Máy bay Hải quân Mexico rơi ngoài khơi Mỹ, ít nhất 5 người thiệt mạng

Hải quân Mexico cho biết máy bay đã gặp tai nạn trong quá trình tiếp cận Galveston trên bờ biển Texas nhưng không nêu rõ chi tiết. Ảnh: Getty Images.

Trong thông cáo phát đi ngày 23/12, Hải quân Mexico cho biết trên máy bay có tổng cộng 8 người, gồm 4 sĩ quan hải quân và 4 dân thường, trong đó có một trẻ em. Vụ tai nạn khiến 5 người thiệt mạng, 2 người sống sót và 1 người hiện vẫn đang mất tích.

Theo Hải quân Mexico, máy bay gặp “sự cố” trong quá trình tiếp cận thành phố Galveston, bang Texas (Mỹ) tối 22/12 (giờ địa phương), song chưa công bố thêm chi tiết. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra.

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mexico đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, khẳng định đây là “một tai nạn thương tâm” xảy ra trong lúc thực hiện nhiệm vụ nhân đạo.

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightRadar cho thấy, máy bay cất cánh từ thành phố Merida, bang Yucatan (Mexico) vào tối 22/12 và được ghi nhận lần cuối khi bay qua vịnh Galveston, gần sân bay quốc tế Scholes, trước khi gặp nạn.

Theo Hải quân Mexico, chuyến bay đang thực hiện nhiệm vụ y tế phối hợp với Quỹ Michou and Mau – một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ vận chuyển khẩn cấp trẻ em bị bỏng nặng tới Bệnh viện Nhi đồng Shriners tại Galveston.

Sau vụ việc, các đội điều tra của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã có mặt tại hiện trường, theo thông báo của Sở An toàn Công cộng bang Texas. Đại diện NTSB cho biết cơ quan này “đã nắm được thông tin về vụ tai nạn và đang thu thập dữ liệu liên quan”.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Galveston cho biết nhiều lực lượng, gồm đội thợ lặn, đơn vị điều tra hiện trường, đội máy bay không người lái và lực lượng tuần tra, đã được huy động tham gia công tác cứu hộ, tìm kiếm và điều tra.

Hiện vẫn chưa rõ yếu tố thời tiết có phải là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hay không. Tuy nhiên, theo ông Cameron Batiste, chuyên gia khí tượng của Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, khu vực này trong những ngày gần đây xuất hiện sương mù dày, khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Các cơ quan chức năng hai nước đang tiếp tục phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ rơi máy bay cũng như hỗ trợ các nạn nhân và gia đình liên quan.

Tác giả: Duy Tiến

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân