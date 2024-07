Tên trộm để lại tiền cho chủ khách sạn vì không có gì để lấy cắp

Your browser does not support the video tag.

Một tên trộm gặp phải một tình huống bất ngờ khi đi đột nhập vào khách sạn ở Maheshwaram, bang Telangana, Ấn Độ. Toàn bộ sự việc trở nên hài hước sau khi tên trộm bước ra khỏi khách sạn một cách cáu kỉnh và để lại 20 rupee (6000 đồng) cho chủ khách sạn. Camera giám sát đã ghi lại sự việc.

Bực bội, tên trộm nhìn thẳng vào camera và mỉa mai chủ khách sạn.

Đoạn phim cho thấy một tên trộm đeo mặt nạ, cầm gậy đột nhập vào khách sạn. Hắn bắt đầu tìm kiếm đồ vật có giá trị và mong đợi tìm thấy tiền mặt. Tuy nhiên, anh ta không tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị.

Quá bực bội, tên trộm nhìn thẳng vào camera giám sát và mỉa mai người chủ khách sạn rằng, "Không có lấy một đồng rupee nào; thật đáng nể".

Tên trộm sau đó lấy một chai nước từ tủ lạnh và để lại 20 rupee trên bàn trước khi bỏ đi.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn