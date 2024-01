Tên trộm giả dạng tu sĩ để trốn truy nã

Theo kết quả điều tra, ngày 29/9/2022, khi đến dự đám nhà bạn ở xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, Minh đã lợi dụng sơ hở của chủ nhà, trộm một điện thoại Iphone X và hơn 3 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ vụ việc, khởi tố Minh và cho tại ngoại. TAND huyện Trà Cú nhiều lần triệu tập để xét xử, Minh đều vắng mặt, bị CQĐT ra quyết định truy nã.

Tăng Minh tại Cơ quan điều tra.

Qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan Công an phát hiện Minh giả danh tu sĩ và xuất hiện tại lễ khánh thành chánh điện ngôi chùa ở xã Vĩnh Bình Bắc (huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang). Công an huyện Trà Cú đã phối hợp với Công an huyện Vĩnh Thuận tranh thủ vận động chức sắc mời Minh đến Cơ quan Công an để làm việc.

Minh thừa nhận đã giả danh tu sĩ để lưu trú tại các cơ sở thờ tự và thường di chuyển nhiều nơi, tham gia các lễ hội.

Tác giả: Phạm Hơn – Hồng Trân

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân