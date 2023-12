Ô tô lộn nhiều vòng trên đường, tên trộm văng lên mái nhà dân

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại tại Thành phố Ponta Grossa, bang Parana, Brazil.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra khi hai tên trộm đang cố gắng lái chiếc xe vừa lấy được trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát.

Khi chạy tốc độ cao, chiếc xe đã bị mất lái, lộn nhiều vòng. Một trong hai tên trộm ngồi ở ghế phụ đã bị văng ra khỏi cửa sổ và bị hất tung lên cao trước khi rơi xuống mái nhà dân bên đường. Tên trộm sau đó rơi xuống sân.

Được biết, cảnh sát đã truy đuổi chiếc xe bị lấy cắp này hơn 1,5 km trước khi vụ tai nạn xảy ra. Tên trộm văng khỏi xe sau đó được đưa đến bệnh viện địa phương với nhiều vết thương nghiêm trọng. Trong khi đó, tên trộm thứ 2 cầm lái chỉ bị thương nhẹ và đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

Chúng sẽ phải đối mặt với tội danh trộm cắp tài sản và điều khiển xe gây nguy hiểm trên đường.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn