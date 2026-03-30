Tây Ninh, Cà Mau kiện toàn lãnh đạo chủ chốt

Tại Tây Ninh, HĐND tỉnh bầu ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục làm Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ mới.

Ông Hẳn 56 tuổi, quê Trà Vinh cũ, là thạc sĩ Quản lý giáo dục, cử nhân Hành chính, cử nhân Sư phạm Ngữ Văn. Ông từng kinh qua các chức vụ: Bí thư huyện ủy Càng Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hoàng Nam

Chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Minh Lâm, Đoàn Trung Kiên, Phạm Tấn Hòa và Huỳnh Văn Sơn.

HĐND tỉnh Tây Ninh cũng bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Các phó chủ tịch HĐND tỉnh gồm bà Nguyễn Đài Thy, Đặng Thị Ngọc Mai và ông Nguyễn Hồng Sơn.

Sau sáp nhập với Long An, Tây Ninh rộng hơn 8.500 km2, dân số hơn 3,2 triệu. Tỉnh giáp Đồng Nai, Đồng Tháp, TP HCM và Vương quốc Campuchia.

Tại Cà Mau, ông Phạm Văn Thiều, 56 tuổi, Phó bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Thiều, quê Cà Mau, là thạc sĩ Quản lý kinh tế, cử nhân Luật, cử nhân Triết học.

Các phó chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau gồm: bà Lê Thị Nhung, ông Bùi Bùi Tấn Bảy, ông Phan Hoàng Vũ.

Cà Mau sau hợp nhất với Bạc Liêu có diện tích hơn 7.900 km2, dân số hơn 2,6 triệu người. Với vị trí ba mặt giáp biển, tỉnh có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản.

Tác giả: Hoàng Nam - Chúc Ly

