Bắc Ninh, Ninh Bình, Lạng Sơn, Lào Cai kiện toàn lãnh đạo địa phương

Tại Bắc Ninh, HĐND tỉnh bầu ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Sơn 50 tuổi, quê Thái Nguyên, thạc sĩ Khoa học nông nghiệp, từng giữ các chức vụ Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 -2031. Ảnh: Dương Thủy

Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông Mai Sơn, Đào Quang Khải, Lê Xuân Lợi, Phạm Văn Thịnh và Ngô Tân Phượng tiếp tục được bầu giữ chức vụ nhiệm kỳ mới.

HĐND tỉnh cũng bầu ông Nguyễn Việt Oanh tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó chủ tịch gồm Trần Thị Hằng, Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng và Nguyễn Anh Tuấn.

Năm 2026, Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP ấn tượng từ 12,5% đến 13%, thuộc nhóm cao nhất cả nước, nhằm đưa quy mô GRDP đạt gần 599.000 tỷ đồng. Tỉnh tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, thu nhập bình quân đầu người cao (6.350 USD), và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các dự án hạ tầng trọng điểm để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Ninh Bình, HĐND tỉnh bầu ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới. Ông Bình 52 tuổi, quê Hưng Yên, thạc sĩ Quản lý kinh tế, từng giữ các vị trí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó bí thư Tỉnh ủy trước khi được điều động về Ninh Bình.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Minh Huế

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Trần Song Tùng, Nguyễn Anh Chức, Trần Anh Dũng, Đặng Thanh Sơn, Nguyễn Cao Sơn và bà Hà Lan Anh tiếp tục được bầu giữ chức vụ.

HĐND tỉnh cũng bầu ông Lê Quốc Chỉnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó chủ tịch gồm Bùi Hoàng Hà, Mai Thanh Long và Hoàng Văn Kiên.

Ninh Bình đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 khoảng 11-12%, trong đó tỉnh xác định phát triển du lịch và công nghiệp sạch là động lực chính.

Tại Lạng Sơn, HĐND tỉnh bầu ông Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Toàn 50 tuổi, quê Nghệ An, thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực, từng giữ các chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Phó bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Đỗ Hoạt

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Đinh Hữu Học, Đoàn Thanh Sơn và Trần Thanh Nhàn tiếp tục được bầu giữ chức vụ.

HĐND tỉnh bầu bà Đoàn Thị Hậu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó chủ tịch gồm Dương Xuân Huyên và Nguyễn Văn Trường.

Lạng Sơn được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 10% trong năm 2026, tập trung vào kinh tế cửa khẩu và logistics.

Tại Lào Cai, HĐND tỉnh bầu ông Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Nguyễn Tuấn Anh 51 tuổi, quê Hà Nội, là tiến sĩ kinh tế, từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan của Quốc hội. Năm 2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới gồm các ông/bà: Phan Trung Bá, Vũ Thị Hiền Hạnh, Nguyễn Thành Sinh và Ngô Hạnh Phúc.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Tiến Lập

HĐND tỉnh bầu ông Hoàng Giang giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; các Phó chủ tịch gồm Vũ Quỳnh Khánh, Lý Bình Minh và Hoàng Thị Thanh Bình.

Năm 2026, Lào Cai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 10%, đồng thời đẩy mạnh kinh tế cửa khẩu, du lịch và công nghiệp chế biến.

Tác giả: Lê Tân

Nguồn tin: vnexpress.net