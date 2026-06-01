Bí thư Thanh Hóa: Kiên quyết xử lý cán bộ né tránh trách nhiệm, gây phiền hà cho dân

Ngày 1-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị có ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đại diện các ban Đảng Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, kết hợp trực tuyến tới 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bộ máy từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn đồng bộ thông suốt hiệu quả

Khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Nhiệm vụ này tác động sâu rộng đến tổ chức bộ máy, hoạt động quản lý nhà nước và đời sống nhân dân.

Trung tâm tỉnh Thanh Hóa nhìn từ trên cao.

Thanh Hóa đã thực hiện sắp xếp 547 xã, phường, thị trấn thành 166 xã, phường trong bối cảnh tỉnh có quy mô dân số lớn, diện tích rộng. Địa bàn miền núi chiếm hơn 2/3 diện tích tự nhiên, trong khi điều kiện hạ tầng ở nhiều địa bàn còn không ít khó khăn.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã vượt qua khó khăn, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, liên tục, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN) ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh phát biểu khai mạc tại hội nghị.

Các đại biểu phát biểu cần tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu một số nội dung tổ chức bộ máy sau sắp xếp; chất lượng phục vụ người dân và DN; kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền; công tác bố trí, sử dụng cán bộ, công chức; những khó khăn, vướng mắc về thể chế, biên chế, cơ sở vật chất, tài chính và chuyển đổi số. Qua đó, đưa ra giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới, ông Nguyễn Hoài Anh đề nghị.

Theo báo cáo sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, bộ máy từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn đồng bộ, bình quân mỗi xã có 61,6 công chức và 5,5 viên chức.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác phân cấp, phân quyền được triển khai mạnh mẽ với tổng số hơn 1.060 nhiệm vụ được giao cho cấp xã thực hiện, tỉ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,05%. Hoàn thành rà soát 60 thủ tục hành chính đặc thù của tỉnh, rút ngắn 62% thời gian giải quyết. Cơ chế “làn xanh” được áp dụng đối với 44 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, DN, đất đai, xây dựng và việc làm.

Quy mô nhiều xã còn nhỏ, cán bộ chuyên môn sâu còn thiếu

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, Thanh Hóa hiện vẫn là địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã đứng thứ hai cả nước, quy mô nhiều xã còn nhỏ, ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, đầu tư phát triển và bố trí đội ngũ cán bộ có chất lượng.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Hiện mỗi xã đang đảm nhận khoảng 254 nhiệm vụ từ cấp huyện trước đây chuyển xuống. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm ở một số lĩnh vực chuyên sâu như quy hoạch, đầu tư xây dựng, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế còn thiếu.

Một số địa phương còn gặp khó khăn trong bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, trong khi việc thích ứng với phương thức quản lý mới chưa đồng đều. Tình trạng vừa thừa vừa thiếu trụ sở làm việc, cơ sở vật chất sau sắp xếp vẫn đang đặt ra nhiều yêu cầu cần giải quyết.

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Thanh Hóa trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ông Hoàng Trung Dũng Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Ông Dũng đề nghị Thanh Hóa tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phối hợp liên thông giữa các cơ quan, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị địa phương theo hướng gần dân, sát dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ như tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, ông Dũng nhấn mạnh.

Kiên quyết xử lý cán bộ có biểu hiện né tránh trách nhiệm

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Lê Đức Thái ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cộng đồng DN, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, Bí thư Thanh Hóa chỉ ra một số hạn chế về trách nhiệm của một số sở, ngành, địa phương trong tháo gỡ khó khăn cho cơ sở chưa kịp thời; phân cấp, phân quyền ở một số lĩnh vực còn chậm, thiếu đồng bộ, một bộ phận cán bộ còn biểu hiện trông chờ, né tránh trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu quả; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, phân cấp, phân quyền gắn với xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

Hai là, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động của chính quyền các cấp từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ, kiến tạo phát triển”, hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và DN tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Lê Đức Thái phát biểu kết luận tại hội nghị.

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, trong năm 2026 phải giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm trước, bảo đảm thủ tục hành chính ngày càng minh bạch và hiệu quả.

Bốn là, bố trí cán bộ theo vị trí việc làm, năng lực, sở trường, bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước, kỹ năng số, kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ cấp xã. Kiên quyết xử lý các biểu hiện né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Năm là, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối và liên thông dữ liệu giữa tỉnh và cấp xã, ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Cả hệ thống chính trị phải tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, tư duy kiến tạo và hành động quyết liệt; hoàn thiện mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần đưa Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh.

Tác giả: Đặng Trung

Nguồn tin: plo.vn