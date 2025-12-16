Khi cơ thể bật chế độ cảnh báo, da sẽ phản ứng dữ dội thường đúng lúc bạn không hề mong muốn. (Nguồn: Getty Images)

Từ mụn bùng phát bất ngờ đến mắt sưng húp hay những lần da nổi đỏ “vô cớ,” căng thẳng luôn để lại dấu vết ngay trên gương mặt bạn.

The Huffpost dẫn lời bác sỹ da liễu Hallie McDonald cho biết căng thẳng kích hoạt trục HPA - hệ thống phản ứng stress của cơ thể, khiến cortisol cùng nhiều hormone và chất dẫn truyền thần kinh tăng cao. Điều này dẫn đến viêm, ngứa, suy giảm miễn dịch tại da và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của da.

Dưới đây là những biểu hiện da liễu thường gặp do stress cùng lời khuyên từ các chuyên gia.

Những dấu hiệu trên da cho thấy bạn đang căng thẳng

1. Mụn

“Đây là biểu hiện phổ biến nhất,” McDonald cho biết. Cortisol làm tăng dầu và viêm, khiến mụn bùng phát hoặc trầm trọng hơn.

2. Bệnh lý mạn tính bùng lên

Eczema, vảy nến và rosacea đều dễ flare-up trong giai đoạn áp lực cao, theo bác sỹ Aleta Simmons.

3. Quầng mắt và bọng mắt

Cortisol khiến cơ thể giữ nước và muối, cộng với giấc ngủ kém, dẫn đến bọng mắt rõ rệt. Quầng thâm cũng thường xuất hiện khi stress gây rối loạn giấc ngủ.

4. Da sần, dễ kích ứng

Da căng thẳng thường phản ứng mạnh hơn với mỹ phẩm và môi trường, khiến bề mặt trở nên thô ráp, khó chịu.

5. Rụng tóc và thay đổi chất tóc

Theo McDonald, stress có thể gây rụng tóc telogen effluvium, xảy ra sau vài tuần đến vài tháng sau khi trải qua căng thẳng lớn. Bác sỹ Lauren Moy bổ sung rằng tóc cũng có thể thay đổi độ dày và kết cấu.

6. Mề đay

Bác sỹ Aamna Adel cho biết cô thường gặp các trường hợp nổi mề đay liên quan trực tiếp đến căng thẳng.

7. Thói quen “tự làm đau da”

Cắn móng, cạy da, bứt tóc... là những hành vi lặp lại thường xuất hiện khi tinh thần căng thẳng, dẫn đến vết thương, sẹo và tăng sắc tố.

8. Da đột nhiên “khó ở”

Câu nói quen thuộc của bệnh nhân: “Sao hôm nay kem dưỡng quen thuộc lại gây rát?” Lý do là ngưỡng chịu đựng của da giảm khi stress làm thần kinh và hàng rào da trở nên nhạy cảm hơn.

Các bác sỹ da liễu có thể “đọc vị” những tín hiệu làn da phản ứng với sự căng thẳng và giúp bạn lấy lại sự cân bằng. (Nguồn: Getty Images)

Làm gì khi da “nổi loạn”?

Việc đầu tiên là bình tĩnh lại. Theo McDonald, phản ứng vội vàng thay đổi hàng loạt sản phẩm chỉ khiến tình hình tệ hơn.

“Hàng rào da đang yếu. Nếu bạn thử quá nhiều sản phẩm mới, tình trạng viêm sẽ tăng mạnh,” cô nói.

Thay vào đó, hãy quay về routine cơ bản: sữa rửa mặt dịu nhẹ, kem dưỡng không hương liệu, kem chống nắng khoáng; duy trì đều đặn, tối giản; tránh peel, retinol, acid mạnh khi da đang nhạy cảm.

Bác sỹ Tomi Lee Wall nhắc rằng không có loại kem nào chữa được làn da căng thẳng nếu bạn không giải quyết nguyên nhân bên trong. Tinh thần và thể chất luôn liên kết chặt chẽ.

Bác sỹ Moy cho biết cô luôn xem xét bức tranh toàn cảnh về giấc ngủ, chế độ ăn, công việc và áp lực, thói quen chăm sóc da và những căng thẳng gần đây.

Mục tiêu là giúp bệnh nhân thấy mối liên hệ giữa lối sống-tinh thần-làn da, đồng thời xây dựng một routine phù hợp.

Da bạn có thể hồi phục hoàn toàn

“Điều quan trọng nhất tôi muốn nhấn mạnh là những thay đổi do căng thẳng đều rất phổ biến và hoàn toàn đảo ngược được,” McDonald khẳng định.

Khi bạn giảm tốc, ngủ đủ, ăn lành mạnh và chăm sóc da đúng cách, hệ thống phản ứng stress của cơ thể tự điều chỉnh và làn da sẽ dần tươi sáng, ổn định trở lại.

“Da rất kiên cường,” McDonald nói. “Đôi khi, ‘bí quyết chăm da’ tốt nhất chính là cho phép bản thân chậm lại và chăm sóc chính mình”./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn