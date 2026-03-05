Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dự lễ giao nhận quân năm 2026

Cùng dự Lễ giao, nhận quân tại cụm phòng thủ khu vực II – Quỳnh Lưu có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng – Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 4; Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các địa phương; đại diện các đơn vị nhận quân cùng 1.044 thanh niên ưu tú, thân nhân và người dân trên địa bàn.

Lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng tại sân vận động xã Diễn Châu

Đại tá Đồng Sỹ Hoan – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Quỳnh Lưu cho biết, năm 2026, 27 xã, phường cụm phòng thủ khu vực II – Quỳnh Lưu được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.044 thanh niên lên đường nhập ngũ, biên chế cho các đơn vị nhận quân gồm: Biên Phòng Nghệ An, Trung đoàn 754 Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Đặc công, Binh chủng tăng thiết giáp, Sư đoàn 968 thuộc Quân khu 4, Lữ đoàn 101 Hải Quân; Phòng không không quân; Công an. Các tân binh lên đường nhập ngũ đều đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thắp ngọn lửa truyền thống

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An đánh trống giao quân

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Phát biểu tại lễ giao - nhận quân tại cụm phòng thủ khu vực II – Quỳnh Lưu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự và cơ quan quân sự các cấp trong triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026, bảo đảm đúng quy trình, đạt chỉ tiêu được giao.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị lực lượng vũ trang cần tiếp tục được xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với 1.044 thanh niên nhập ngũ hôm nay, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các tân binh sẽ tiếp nối xứng đáng truyền thống quê hương, biến niềm tự hào thành hành động, sức mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Thanh niên Vũ Hồng Phú, xã Quỳnh Lưu thay mặt các tân binh bày tỏ niềm vinh dự và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh sẽ cùng với các đơn vị Quân đội, Công an và gia đình tiếp tục quan tâm, giáo dục, rèn luyện, tạo mọi điều kiện để chiến sĩ mới trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công an; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình quân nhân, chiến sĩ, tạo hậu phương vững chắc để các đồng chí yên tâm công tác.

Tại buổi lễ, các đồng chí đại biểu đã tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ; chúc các đơn vị nhận quân hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục chiến sĩ mới.

