Tác giả: Trang Anh - Hà Linh
Nguồn tin: Phụ nữ Mới
8 giờ sáng, hàng chục cảnh sát hình sự, cảnh sát đặc nhiệm của Cục A05 phối hợp với Công an Hưng Yên bất ngờ đột kích vào trụ sở của kênh Xôi Lạc TV tại một tòa chung cư trên đường Tố Hữu, Hà Nội.
Giây phút hàng chục cảnh sát hình sự ập vào đại bản doanh của Xôi Lạc TV
