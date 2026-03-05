Con gái trầm cảm vì vừa ly hôn 2 tháng, bố đã lấy vợ mới

20 tuổi, cái tuổi đẹp với bao hoài bão, nhưng tất cả sụp đổ khi tôi biết gia đình mình tan vỡ. Bao năm qua, trong mắt tôi và em trai 10 tuổi, bố là người tuyệt vời, yêu vợ, thương con. Thế nhưng bỗng chốc tất cả đều tan nát.

Ngày bố mẹ ra tòa, chị em tôi không tin nổi mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Bố tôi nói đã hết yêu mẹ từ lâu, nhưng vì chúng tôi nên vẫn phải cố tỏ ra hạnh phúc. Tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng gia đình mình đã tan vỡ. Kết quả học tập sút giảm, tôi thu mình lại, sợ những câu hỏi han của bạn bè. Tôi chuẩn bị đi du học, nhưng tôi quyết định dừng lại mọi kế hoạch. Tôi đã nghỉ học cả tuần nay, không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Mỗi lần nhìn thấy mẹ thầm khóc trong phòng, lòng tôi đau thắt lại.

Tôi gần như trầm cảm sau biến cố gia đình. (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Thế nhưng, nỗi đau ấy chưa phải là tột cùng. Chỉ đúng hai tháng sau ngày nhận quyết định ly hôn của tòa án, khi mẹ tôi còn gầy rộc vì suy sụp, còn tôi vẫn chưa thể tin bố mẹ đã ly hôn thì bố thông báo kết hôn lần nữa.

"Người mới" của bố trẻ đẹp. Bố nói họ tìm thấy sự đồng điệu. Nhìn nụ cười rạng rỡ của bố trong tấm ảnh cưới đăng vội trên mạng xã hội, tôi thấy sợ hãi. Hai tháng – thời gian chỉ đủ để một vết thương ngoài da lên da non, nhưng bố đã dùng nó để xóa sạch ký ức hai mươi mấy năm chung sống với mẹ, để lãng quên 2 đứa con bố từng rất yêu thương. Vợ mới của bố đã có bầu 5 tháng, có nghĩa bố đã phản bội mẹ khi vẫn là vợ chồng.

Cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi tột cùng khiến tôi rơi vào bóng tối hoàn toàn. Tôi chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống, và chán ghét cả người bố mà tôi từng thần tượng. Có lẽ đời này, tôi cũng chẳng thể yêu ai hay tin vào đàn ông, bởi người đàn ông tuyệt vời nhất trong mắt tôi cuối cùng cũng chỉ là kẻ phản bội.

Tác giả: Tiểu Vy

Nguồn tin: Báo VOV