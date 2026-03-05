Đỗ Nhật Hoàng "Mưa đỏ" đăng tâm thư xin lỗi

Đỗ Nhật Hoàng trở thành tâm điểm bàn luận của công chúng khi đăng tâm thư trên Fanpage. Theo đó, anh cho biết xinh lỗi về bài đăng và các bình luận trên Facebook vào năm 2015 liên quan đến nghĩa vụ quân sự, hiện đang được chia sẻ lại trên nền tảng mạng.

"Dù sự việc đã diễn ra nhiều năm trước, tôi hiểu rằng những phát ngôn đó là không phù hợp và thiếu trách nhiệm. Tôi đã chủ động gỡ bỏ bài viết. Trong nhiều năm qua, tôi đã nghiêm túc nhìn lại bản thân và thay đổi nhận thức của mình về trách nhiệm công dân cũng như trách nhiệm trong lời nói" - Đỗ Nhật Hoàng bày tỏ.

Đỗ Nhật Hoàng đăng tâm thư xin lỗi

Anh nói thêm trong quá trình tham gia và tập huấn phục vụ một dự án phim, đã có cơ hội học tập, trải nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn về giá trị, ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng như tinh thần kỷ luật và trách nhiệm.

Sự thay đổi này xuất phát từ quá trình trưởng thành và trải nghiệm thực tế của anh, không phải vì áp lực hiện tại.

"Tôi chịu trách nhiệm về những phát ngôn trong quá khứ và chân thành xin lỗi vì những ảnh hưởng không tích cực mà chúng có thể gây ra. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân và hành xử có trách nhiệm hơn. Tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của mọi người" - Đỗ Nhật Hoàng nhận định.

Nhiều bình luận đồng tình cùng Đỗ Nhật Hoàng, bày tỏ sự thông cảm cho anh. Họ cho rằng ai cũng có một thời tuổi trẻ bồng bột và có những suy nghĩ chưa đúng. Việc biết mình sai rồi xin lỗi để sửa chữa sai lầm là điều đáng khen ngợi.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác "mỉa mai" nam diễn viên. Họ cho rằng anh lo sợ danh tiếng hiện tại bị ảnh hưởng nên mới vội vã lên tiếng xin lỗi.

Đỗ Nhật Hoàng là tên tuổi quen thuộc với khán giả qua vai Cường trong phim "Mưa đỏ". Anh còn tham gia nhiều phim khác.

Những phát ngôn trước đây trên Facebook của nam diễn viên bị cộng đồng mạng "soi" trở lại

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: Báo Người lao động