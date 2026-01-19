Tây Ban Nha: Hai tàu cao tốc chở 400 khách đâm nhau, ít nhất 21 người chết

Hình ảnh từ flycam cho thấy các lực lượng khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường một tàu cao tốc trật bánh và va chạm với một tàu đang chạy ngược chiều gần Adamuz, thuộc tỉnh Cordoba, Tây Ban Nha, ngày 18-1 (giờ địa phương) - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, tối 18-1 (giờ địa phương, tức sáng 19-1 giờ Việt Nam), một tàu cao tốc ở miền nam Tây Ban Nha đã bị trật bánh rồi lao sang đường ray bên cạnh, đâm trực diện vào một tàu khác đang chạy ở chiều ngược lại, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

Tai nạn xảy ra gần thị trấn Adamuz, thuộc tỉnh Cordoba, cách thủ đô Madrid khoảng 360km về phía nam.

Theo chính quyền vùng Andalucia, có khoảng 75 người được đưa đi cấp cứu, trong đó 15 người trong tình trạng nguy kịch. Nhà chức trách cảnh báo số người chết có thể còn tăng khi công tác cứu hộ tiếp tục trong đêm và rạng sáng.

“Lực va chạm của tai nạn rất mạnh… chúng tôi có thể sẽ tìm thấy thêm (nhiều) thi thể”, người đứng đầu chính quyền vùng Andalucia Juanma Moreno nói, đồng thời cho biết cần phải sử dụng máy móc hạng nặng để di dời các mảnh kim loại bị phá hủy của đoàn tàu và tìm kiếm thêm nạn nhân.

Tai nạn xảy ra chỉ khoảng 10 phút sau khi tàu Iryo khởi hành từ Cordoba đi Madrid. Tàu này bị trật bánh tại Adamuz và đâm vào tàu Renfe Alvia đang chạy từ Madrid đi Huelva, khiến tàu Renfe bị hất khỏi đường ray và rơi xuống ta luy đường sắt.

Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente cho biết nguyên nhân tai nạn hiện vẫn chưa được xác định. Ông đánh giá đây là sự việc “thực sự kỳ lạ” vì vụ trật bánh xảy ra trên đoạn đường thẳng, vốn mới được nâng cấp vào tháng 5-2025.

Giới chức cho biết phần lớn nạn nhân thiệt mạng và bị thương nằm ở hai toa đầu của tàu Renfe. Tại thời điểm va chạm, tàu này đang chạy với tốc độ khoảng 200km/h, chở khoảng 100 người. Còn tàu Iryo có hơn 300 hành khách, chủ yếu là người Tây Ban Nha di chuyển sau kỳ nghỉ cuối tuần.

Báo El Pais đưa tin người lái tàu 27 tuổi của chuyến Madrid - Huelva cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Một số hành khách kể lại cảnh tượng hỗn loạn khi va chạm xảy ra, với tiếng la hét, hành lý rơi xuống và nhiều người bị thương.

Lực lượng cứu hộ di chuyển những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc đến Bệnh viện Thành phố Caseta ở thị trấn Adamuz - Ảnh: REUTERS

Những người bị ảnh hưởng được chuyển đi và điều trị tại Bệnh viện Thành phố Caseta ở thị trấn Adamuz - Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hỏa cho biết tàu Iryo đã được sơ tán trong vài giờ đầu, nhưng các toa tàu Renfe lại bị biến dạng nghiêm trọng, khiến nhiều người vẫn bị mắc kẹt. Công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do không gian hẹp, phải dùng máy móc hạng nặng để di dời các mảnh kim loại.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã hủy toàn bộ lịch làm việc trong ngày để chỉ đạo xử lý thảm kịch. Nhà vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha theo dõi sát tình hình, trong khi nhiều đại sứ quán đã liên hệ nhân viên để xác nhận an toàn.

Nhà điều hành hạ tầng đường sắt Adif đã đình chỉ toàn bộ các chuyến tàu giữa Madrid và khu vực Andalucia. Các công ty vận hành tàu Iryo và Renfe cho biết đã kích hoạt quy trình khẩn cấp và đang phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách để hỗ trợ nạn nhân và gia đình họ.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường - Ảnh: REUTERS

Hiện trường con tàu bị lật và méo mó nghiêm tọng sau vụ va chạm - Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm giữa đống đổ nát sau khi hai tàu cao tốc bị trật bánh tại Adamuz, gần Cordoba, Tây Ban Nha, ngày 18-1 - Ảnh: REUTERS

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn