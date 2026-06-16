Tây Ban Nha bị tân binh Cape Verde cầm hòa ở World Cup

Trận đấu trên sân Atlanta có lẽ là bất ngờ lớn nhất kể từ đầu World Cup 2026. Đội bóng xếp thứ 64 thế giới giành điểm ngay trong lần đầu dự World Cup, trước đối thủ đứng thứ hai FIFA và là đương kim vô địch châu Âu.

Tỷ số 0-0 phản ánh một thực tế trái ngược với dự báo. Theo mô phỏng Opta, Tây Ban Nha có tới 87,2% khả năng thắng, trong khi hòa chỉ là 8,1%. Nhưng trên sân Atlanta, các con số trước trận không còn ý nghĩa. Đoàn quân hùng mạnh của Luis de la Fuente không thể nào xuyên phá lớp phòng ngự đổ bê tông của Cape Verde.

Cape Verde (gọi là Cáp Ve) nằm giữa Đại Tây Dương, cách bờ biển Tây Phi khoảng 570 km, từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha cho đến khi tuyên bố độc lập vào năm 1975. Với dân số 524.877 theo Ngân hàng Thế giới, họ là quốc gia nhỏ thứ hai trong lịch sử góp mặt ở World Cup sau Iceland (giành vé dự World Cup 2018 tại Nga, với dân số ước tính khoảng 335.000 người vào thời điểm đó).

Sidny Lopes Cabral của Cape Verde đẩy Marcos Llorente bên phía Tây Ban Nha và phải nhận thẻ vàng trong trận đấu thuộc bảng H World Cup 2026 trên sân Atlanta, bang Georgia, Mỹ ngày 15/6. Ảnh: AP

Thống kê hiệp một trên sân Atlanta cho thấy nỗi khó khăn của nhà vô địch thế giới năm 2010. Tây Ban Nha tung ra 12 cú sút, con số cao nhất của họ trong một hiệp World Cup mà không ghi bàn kể từ năm 1966. Nhưng phần lớn chỉ dừng ở mức cơ hội nửa vời. Trong khi đó, Cape Verde chỉ có 14 đường chuyền bên phần sân đối phương, thấp nhất từng ghi nhận trong một hiệp đấu World Cup.

Thủ thành 40 tuổi Vozinha trở thành tâm điểm trận đấu, thay vì những ngôi sao Tây Ban Nha. Trong hiệp một, anh đã có 4 pha cứu thua. Đỉnh điểm là tình huống phút 39, khi Ferran Torres dứt điểm ở cự ly khoảng 5 m sau pha đánh đầu kiến tạo của Marc Cucurella. Bóng dội xà ngang, bật ra đúng vị trí Oyarzabal, nhưng Vozinha tiếp tục bay người đẩy bóng qua xà. Đó là chuỗi pha bóng hiếm hoi Tây Ban Nha tiến gần bàn thắng nhất, nhưng vẫn không thể vượt qua đôi tay Vozinha.

Thủ môn Vozinha của Cape Verde (1) được ban huấn luyện và đồng đội chúc mừng khi rời sân sau trận hòa 0-0 trong trận đấu bảng H World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Cape Verde tại Atlanta, bang Georgia, Mỹ ngày 15/6. Ảnh: AP

Lối chơi của Tây Ban Nha cũng không sáng sủa. Họ thiếu những pha ban bật ngắn và nhỏ để có thể xuyên thủng hàng thủ kỷ luật của Cape Verde. Mikel Oyarzabal trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 chơi 30 phút đầu một trận ở World Cup mà không chạm bóng lần nào. Chi tiết này cho thấy sự chia cắt giữa tuyến giữa và hàng công của Tây Ban Nha.

Trong bối cảnh đó, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là Lamine Yamal. Ngôi sao 18 tuổi không đá chính, và điều này lập tức gây phản ứng. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cho rằng Tây Ban Nha "kém hấp dẫn hơn nhiều khi không có Yamal". Bình luận trên báo Anh Guardian cũng chỉ ra đội bóng của HLV Luis de la Fuente thiếu tốc độ ở hai biên và thiếu sự đột biến mà Yamal thường mang lại.

Willy Semedo theo kèm Lamine Yamal bên phía Tây Ban Nha trong trận đấu thuộc bảng H World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Cape Verde trên sân Atlanta, bang Georgia, Mỹ ngày 15/6. Ảnh: AP

Hình ảnh máy quay liên tục hướng về Yamal trên ghế dự bị trong hiệp một phần nào cho thấy kỳ vọng đặt vào cầu thủ trẻ này. Anh được tung vào sân phút 71, thay Gavi. Sự xuất hiện của Yamal ngay lập tức tạo hiệu ứng trên khán đài. Mỗi pha chạm bóng của anh đều nhận được tiếng ồ từ các CĐV Tây Ban Nha.

Yamal cố gắng tạo khác biệt. Phút 74, anh thoát pressing bên cánh phải, mở ra một pha tấn công dẫn tới cú sút của Merino. Tuy nhiên, cú dứt điểm quá nhẹ. Phút 88, Yamal tiếp tục phát động một tình huống nguy hiểm, khi vẩy bóng cho Olmo thoát xuống, trước khi bóng được đưa vào trong cho Oyarzabal dứt điểm. Nhưng hàng thủ Cape Verde vẫn đứng vững.

Dù vậy, màn trình diễn của Yamal không đạt kỳ vọng. Anh giúp tăng nhịp độ trận đấu, nhưng không tạo ra bước ngoặt. Tây Ban Nha thiếu đi sự sắc bén cuối cùng, dù đã kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Ở chiều ngược lại, Cape Verde không chỉ phòng ngự. Đội bóng châu Phi đến World Cup với phong độ ấn tượng, từng thắng Serbia và Bermuda cùng tỷ số 3-0 ở các trận giao hữu gần nhất. Họ cũng vượt qua Cameroon để giành vé dự giải. Những kết quả đó cho thấy đây không phải hiện tượng ngẫu nhiên.

Trên sân, Cape Verde thể hiện đúng bản sắc. Họ chấp nhận chơi thấp, phòng ngự kỷ luật, và chờ đợi cơ hội. Phút 90+1, Borges suýt tạo nên cú sốc lớn khi đánh đầu từ quả phạt góc, nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Unai Simon.

Cape Verde cũng chỉ phạm lỗi duy nhất một lần trong trận, ít nhất với một đội trong lịch sử World Cup. Điều đó cho thấy cách phòng ngự kỷ luật của đại diện châu Phi.

Nhưng các khoảnh khắc đáng nhớ nhất vẫn thuộc về Vozinha. Anh kết thúc trận với 7 pha cứu thua, con số cao nhất trận. Tổng số lần chạm bóng của anh lên tới 54, nhiều nhất bên phía Cape Verde, một thống kê hiếm thấy với một thủ môn. Nó phản ánh áp lực liên tục mà anh phải đối mặt suốt 90 phút. Cùng thời điểm, tài khoản Instagram của anh có thêm 1,5 triệu lượt theo dõi.

Thủ môn Vozinha của Cape Verde cứu thua trong trận đấu thuộc bảng H World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Cape Verde trên sân Atlanta, bang Georgia, Mỹ ngày 15/6. Ảnh: AP

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Vozinha bật khóc. Ở tuổi 40, anh trở thành người hùng mang về điểm số đầu tiên cho Cape Verde trong lịch sử World Cup.

Với Tây Ban Nha, đây là lời cảnh báo. Chuỗi 31 trận bất bại và vị thế đương kim vô địch châu Âu không đảm bảo chiến thắng. Họ kiểm soát bóng, tạo ra nhiều cú sút, nhưng thiếu hiệu quả. Và khi không thể ghi bàn, mọi ưu thế đều trở nên vô nghĩa.

Ở trận tiếp theo, Tây Ban Nha đấu Arab Saudi lúc 23h Chủ nhật 21/6, giờ Hà Nội. Còn Cape Verde gặp Uruguay.

Tác giả: Xuân Bình

Nguồn tin: vnexpress.net