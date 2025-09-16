18 xã, phường tại Nghệ An có đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tổng chiều dài khoảng 1.541km, nối Hà Nội với TP. Hồ Chí Minh, được xem là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 67 tỷ USD. Tuyến đường được thiết kế tốc độ tối đa 350km/h, khi hoàn thành sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai đầu đất nước, đồng thời mở ra động lực phát triển kinh tế, du lịch và liên kết vùng.

Tại Nghệ An, tuyến đường dài khoảng 85,5km, đi qua 18 xã, phường từ phường Hoàng Mai đến xã Lam Thành, với ga chính là ga Vinh đặt tại xã Hưng Nguyên. Ngoài ra, còn có hai trạm bảo dưỡng đặt tại xã Đức Châu và xã Hưng Nguyên Nam để phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng đoàn tàu.

18 xã, phường có tuyến đường đi qua gồm: phường Hoàng Mai, xã Quỳnh Văn, Quỳnh Sơn, Quỳnh Lưu, Hùng Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Minh Châu, Diễn Châu, An Châu, Tân Châu, Đông Thành, Thần Lĩnh, Nghi Lộc, Yên Trung, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam và Lam Thành.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ đi qua 18 xã, phường của tỉnh Nghệ An. Ảnh minh họa

Theo thống kê, toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 2.150 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó gần 1.942 hộ cần phải bố trí tái định cư. Để đáp ứng nhu cầu này, Nghệ An dự kiến xây dựng 30 khu tái định cư với tổng diện tích hơn 102ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.450 tỷ đồng. Riêng ba khu có quỹ đất sạch, ít vướng mắc được ưu tiên triển khai trước gồm: tại phường Hoàng Mai dự kiến xây dựng khu tái định cư rộng khoảng 8ha, bố trí cho khoảng 200 hộ dân, với tổng vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng. Tại xã Tân Châu sẽ triển khai khu tái định cư diện tích 1,5ha cho khoảng 30 hộ, kinh phí khoảng 18 tỷ đồng. Còn tại xã Hưng Nguyên Nam, khu tái định cư quy mô 5 ha sẽ phục vụ khoảng 145 hộ dân, với tổng kinh phí khoảng 60 tỷ đồng.

Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, đồng thời ban hành kế hoạch chi tiết nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước tháng 12/2026 theo yêu cầu của Chính phủ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tính toán khai thác quỹ đất vùng phụ cận nhà ga để phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, vừa tạo nguồn lực phát triển, vừa hỗ trợ công tác tái định cư cho người dân.

Việc tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua không chỉ là cơ hội để Nghệ An nâng cấp hạ tầng giao thông mà còn mở ra triển vọng phát triển mạnh mẽ cho các đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Khi đi vào vận hành, tuyến đường sẽ góp phần đưa Nghệ An trở thành điểm trung chuyển quan trọng trên trục Bắc - Nam, gắn kết chặt chẽ hơn với các vùng kinh tế trọng điểm, đồng thời nâng cao chất lượng sống và tạo thêm nhiều cơ hội phát triển cho người dân địa phương.

Tác giả: Quang Anh

Nguồn tin: reatimes.vn