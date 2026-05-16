Tập trung tháo gỡ vướng mắc để khởi công dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 đúng tiến độ

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị liên quan và UBND xã Hưng Nguyên tổ chức đối thoại với các hộ dân trước ngày 20/5/2026; phải thống kê đầy đủ, nghiên cứu kỹ lưỡng và trả lời thấu đáo, cụ thể từng kiến nghị của người dân trên tinh thần cầu thị nhất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Hưng Nguyên (khi nhận được đề nghị, kiến nghị về xác định số nhân khẩu nông nghiệp để hỗ trợ ổn định đời sống và các khó khăn, vướng mắc khác) thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) đảm bảo tiến độ, đúng quy định. Cùng với đó, Sở khẩn trương tham mưu điều chỉnh Quyết định số 72/2025/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của UBND tỉnh, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định tại Nghị quyết số 254/2025/QH15 để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện GPMB dự án.

Đối với UBND xã Hưng Nguyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu địa phương vận dụng tốt sự chuyển biến tích cực trong công tác GPMB, tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động người dân thống nhất với phương án bồi thường GPMB dự án; đồng thời thực hiện hồ sơ, thủ tục bồi thường, GPMB phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; hoàn thành và bàn giao toàn bộ diện tích đất dự án trước ngày 30/6/2026.

Các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục quan tâm, chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời bố trí kinh phí chi trả đảm bảo đáp ứng tiến độ phê duyệt GPMB của UBND xã Hưng Nguyên.

Công ty THHH VSIP Nghệ An chủ động, kịp thời bố trí kinh phí để chi trả đảm bảo đáp ứng tiến độ phê duyệt GPMB của UBND xã Hưng Nguyên; đồng thời, rà soát các công việc để đáp ứng tiến độ khởi công dự án.

Về phương án tiếp nhận nguồn nước thải và thẩm duyệt hồ sơ bảo vệ môi trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá cụ thể tác động của Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội các khu vực xung quanh về trước mắt cũng như lâu dài (làm rõ phạm vi tác động; danh sách các dự án bị tác động; ảnh hưởng quy hoạch chung các xã...); báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 20/5/2026.

Đồng thời, tiếp tục tìm giải pháp, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức tiếp nhận toàn bộ nguồn nước thải của Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 khi ra khỏi hàng rào dự án, đảm bảo đáp ứng tiến độ, nhu cầu xả thải phục vụ sản xuất, kinh doanh; đảm nhận việc thẩm duyệt hồ sơ bảo vệ môi trường của dự án phải hoàn thành trước 15 ngày so với ngày dự kiến khởi công; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh khi không hoàn thành bảo đảm theo thời gian yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn, thực thực hiện các hồ sơ, thủ tục để sớm đưa các mỏ vật liệu vào khai thác, đáp ứng tiến độ thi công xây dựng các dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1), Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, UBND xã Hưng Nguyên đôn đốc, hướng dẫn, giám sát Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục để đầu tư các tuyến ống cấp nước sạch cho Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 3 theo đúng quy định, đảm bảo đáp ứng tiến độ thực hiện Dự án.

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tiếp tục rà soát, bổ sung các trạm biến áp vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, đảm bảo cấp điện cho các khu chức năng của Khu kinh tế hiện hữu và sau khi mở rộng.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn