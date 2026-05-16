Nghệ An: Mở rộng thị trường, hướng xuất khẩu cho hợp tác xã

Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Lạng Sơn, Lào Cai, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Tĩnh cùng các hợp tác xã, doanh nghiệp liên quan.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Bá Châu phát biểu khai mạc

Theo báo cáo, Nghệ An hiện có 935 hợp tác xã, trong đó 730 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm 78,07%; 205 hợp tác xã hoạt động ở lĩnh vực phi nông nghiệp. Toàn tỉnh có 578 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, chiếm 61,8%; 150 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao; 120 hợp tác xã có sản phẩm đạt sao OCOP với 224 sản phẩm.

Đáng chú ý, gần 280 hợp tác xã đã liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chiếm 29,95%, cao hơn bình quân chung cả nước. Doanh thu bình quân đạt hơn 1,8 tỷ đồng/hợp tác xã/năm; lợi nhuận bình quân đạt 218,6 triệu đồng/hợp tác xã/năm.

Nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm chế biến từ nông sản của Nghệ An đã từng bước mở rộng thị trường, trong đó có sản phẩm tiếp cận thị trường xuất khẩu như chè, nước mắm, hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan, dệt thổ cẩm, sợi dứa, rau củ, hải sản… Tuy nhiên, phần lớn hợp tác xã hiện chưa trực tiếp xuất khẩu mà chủ yếu tham gia với vai trò trung gian hoặc gia công cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Đại diện Liên minh HTX tỉnh Lạng Sơn chia sẻ tại hội nghị

Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã Nghệ An đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ hợp tác xã tìm kiếm thị trường. Đến nay, hơn 50 biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa các hợp tác xã trong tỉnh với hợp tác xã, doanh nghiệp các địa phương; hơn 200 lượt hợp tác xã tham gia hội chợ xúc tiến thương mại, hội chợ OCOP, hội chợ nông sản vùng miền.

Tại hội nghị, đại diện Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố đã chia sẻ kinh nghiệm trong xúc tiến thương mại, xây dựng mô hình sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa và kết nối chuỗi tiêu thụ sản phẩm.

Dịp này, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố cũng ký kết biên bản ghi nhớ; các hợp tác xã, doanh nghiệp ký kết hợp đồng nguyên tắc, biên bản ghi nhớ hợp tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ ghi nhận nỗ lực của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong tham mưu, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề.

Để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; gắn xúc tiến thương mại với phát triển thị trường và tham gia xuất khẩu. Các hợp tác xã cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp, đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mẫu mã và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Các hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần chủ động tham gia hoạt động giao thương, hội chợ, triển lãm; đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chế biến, bảo quản, nâng cao giá trị sản phẩm. Đối với sản phẩm đã đạt sao OCOP, cần tiếp tục hoàn thiện chất lượng để nâng hạng, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh tăng cường phối hợp với các địa phương, sở, ngành và hệ thống Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố để hỗ trợ hợp tác xã cải tiến sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới xuất khẩu; đồng thời tham mưu cơ chế, chính sách duy trì hoạt động kết nối cung cầu thường niên, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Tác giả: Phan Diệp

Nguồn tin: daibieunhandan.vn