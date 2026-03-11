Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc về quản lý phát triển cụm công nghiệp

Quang cảnh buổi làm việc

Trên địa bàn tỉnh hiện có 23 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động

Theo Phương án phát triển cụm công nghiệp (CCN) tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 15/9/2023, tỉnh Nghệ An đề xuất quy hoạch phát triển 71 CCN với tổng diện tích quy hoạch khoảng 2.658,58 ha.

Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Hóa báo cáo tình hình hoạt động của các CCN

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 31 CCN đã được thành lập với tổng diện tích khoảng 924,37ha. Trong đó, 11 CCN do Doanh nghiệp làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 20 CCN do UBND cấp huyện trước đây làm Chủ đầu tư.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 23 CCN đi vào hoạt động với tổng diện tích 604,68 ha, thu hút được 257 dự án đầu tư trong các CCN; đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân 75%, giải quyết việc làm cho 25.689 lao động với mức lương bình quân khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng, tổng doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách hàng năm khoảng 375 tỷ đồng.

Sở Công Thương đã phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý CCN trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, đồng thời, theo yêu cầu rà soát, bổ sung của UBND tỉnh, Sở Công Thương đang tiếp tục hoàn thiện việc sửa đổi Quy chế theo đúng quy định, đảm bảo thuận lợi khi triển khai thực hiện.

Sau khi thực hiện vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, UBND cấp xã cơ bản đã tiếp nhận quản lý vận hành tài sản kết cấu hạ tầng các CCN theo đúng quy định và hướng dẫn của Sở Công Thương, Sở Tài chính.

Tỉnh đã ban hành và thực hiện mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 22/2021/NĐ-HĐND ngày 09/12/2021 quy định một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng CCN, nhằm tạo mặt bằng để thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách địa phương và giải quyết nhiều việc làm cho lao động nông thôn.

Ông Lê Xuân Hà – đại diện đơn vị quản lý Cụm công nghiệp Diễn Thắng đề nghị Công ty Điện lực tỉnh Nghệ An thực hiện đấu nối, cấp điện đảm bảo dự án hoạt động; đề nghị các đơn vị phối hợp với Chủ đầu tư để hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại CCN

Chủ tịch UBND xã Châu Lộc Nguyễn Tất Kiên đề nghị sớm hoàn thành đường giao thông vào CCN Châu Lộc

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn trả lời các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Lê Quang Thanh trả lời các vấn đề liên quan đến ngành điện

Thời gian qua, Sở Công Thương đã tích cực phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, phát triển CCN. Tuy nhiên hiện nay các quy hoạch có liên quan (quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất,…) chưa đồng bộ với Quy hoạch phát triển CCN. Việc điều chỉnh, bổ sung phương án phát triển CCN phải điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, do đó, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư, phát triển CCN trên địa bàn.

Đối với các CCN do nhà nước đầu tư, công tác quản lý, vận hành còn nhiều bất cập; hệ thống hạ tầng kỹ thuật dở dang, thiếu đồng bộ; tiến độ đầu tư còn chậm, hệ thống phòng cháy chữa cháy chung chưa được đầu tư. Một số CCN chưa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung chưa đầu tư xây dựng do UBND cấp xã không bố trí được nguồn vốn đối ứng để thực hiện,... chưa được cung cấp các dịch vụ tiện ích công cộng, một số CCN có hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật đã xuống cấp nhưng chưa được quan tâm duy tu bảo dưỡng.

Tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư còn chậm so với tiến độ được duyệt. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, thủ tục giao đất, cho thuê đất, ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án kéo dài, việc đấu nối điện và các thủ tục pháp lý liên quan chưa được giải quyết kịp thời.

Việc chuyển giao các CCN do UBND cấp xã quản lý sang cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khó thực hiện do diện tích đất công nghiệp còn lại cho thuê không còn nhiều, mặt khác chưa có hướng dẫn cụ thể của cấp Trung ương về việc chuyển giao tài sản công đối với tài sản kết cấu hạ tầng CCN…

Rà soát, điều chỉnh phương án phát triển CCN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh kết luận

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu Sở Công thương phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để rà soát, điều chỉnh Phương án phát triển CCN trong Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND Phùng Thành Vinh yêu cầu UBND các xã, phường tiếp nhận, quản lý, vận hành tài sản kết cấu hạ tầng các CCN do UBND cấp huyện trước đây làm chủ đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các Sở, ngành. Các xã, phường hỗ trợ chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; tiếp nhận, giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư vào CCN. Bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật CCN do cơ quan nhà nước đầu tư, nhất là công trình xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN, duy tu bảo dưỡng, duy trì hoạt động các CCN…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật các CCN.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Nghị quyết số 22 khi có các chính sách mới của Trung ương ban hành để tăng tính hấp dẫn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trả lời rõ các nội dung các chủ đầu tư CCN kiến nghị.

