Vì sao Đình Bắc vắng mặt trong đợt hội quân tháng 3 của tuyển Việt Nam?

Chuỗi trận dài không thể ghi bàn

Sự nghiệp của Nguyễn Đình Bắc đang trải qua một giai đoạn đầy nghịch lý. Chưa đầy 2 tháng trước, tiền đạo sinh năm 2004 vẫn là gương mặt nổi bật, thậm chí trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu "Vua phá lưới" ở một đấu trường châu lục. Thế nhưng, khi trở lại V-League, chân sút này lại rơi vào chuỗi trận dài không thể ghi bàn.

Đình Bắc liên tục gặp khó khi chạm trán các cầu thủ giàu kinh nghiệm tại V-League

Sau 13 trận liên tiếp với hơn 1.000 phút thi đấu ở mùa này, Đình Bắc vẫn chưa ghi được bất kỳ bàn thắng nào. Pha lập công gần nhất của tiền đạo sinh năm 2004 tại V-League là vào tháng 11-2024. Những con số này phần nào phản ánh tình trạng của Đình Bắc ở thời điểm hiện tại. Với gương mặt từng được kỳ vọng lớn sau Giải U23 châu Á 2026, đây rõ ràng là áp lực không nhỏ.

Tại sân chơi châu lục diễn ra ở Ả Rập Saudi đầu năm nay, chân sút gốc Nghệ An từng nổi bật nhờ tốc độ, khả năng di chuyển linh hoạt và tạo đột biến. Dưới bàn tay của HLV Kim Sang-sik, anh đã có 4 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ sau 6 trận đấu ở đấu trường này.

Dù vậy, V-League là một môi trường hoàn toàn khác. Đây là giải đấu quy tụ nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm cùng các ngoại binh có thể hình và sức mạnh vượt trội.

Những khoảng trống thường xuất hiện ở các giải trẻ gần như không còn, trong khi các hậu vệ sẵn sàng áp sát quyết liệt để hạn chế tối đa khả năng xử lý bóng của đối phương.

Cải thiện phong độ ở đấu trường quốc nội

Điển hình trong thất bại mới đây của Công an Hà Nội trước CLB Hà Nội, các pha bứt tốc của Đình Bắc thường xuyên bị đánh chặn bởi những đàn anh giàu kinh nghiệm như Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh và Nguyễn Thành Chung. Những cầu thủ đã có nhiều năm thi đấu đỉnh cao ở cả CLB và đội tuyển quốc gia hiểu rất rõ cách kiểm soát một cầu thủ trẻ với lợi thế tốc độ và sự hưng phấn.

8 cầu thủ Công an Hà Nội có mặt trong danh sách hội quân tháng 3 của HLV Kim Sang-sik

Mới đây, CLB Công an Hà Nội công bố 8 cái tên đã được HLV Kim Sang-sik triệu tập trong đợt hội quân tháng 3 của tuyển Việt Nam. Theo đó, Đình Bắc không có tên trong danh sách này vì đang bị treo giò bởi án phạt của AFC.

Tuy nhiên, với phong độ tại CLB chủ quản hiện nay, rất khó để chân sút sinh năm 2004 có thể cạnh tranh một suất đá chính ở đội tuyển quốc gia. Đây cũng sẽ là khoảng thời gian để Đình Bắc tập trung hoàn toàn vào việc cải thiện phong độ ở đấu trường quốc nội.

Văn Hậu và Đình Trọng trở lại

Trong số 8 cầu thủ của Công an Hà Nội được gọi lên tuyển Việt Nam đợt này, Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng là 2 cái tên đáng chú ý nhất. Sau thời gian dài có phần sa sút, cặp hậu vệ này đang thi đấu tốt tại V-League.

Sự trở lại của Văn Hậu và Đình Trọng được kỳ vọng sẽ gia tăng sự chắc chắn cho hàng thủ tuyển Việt Nam, đặc biệt ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 khi cả hai từng nhiều lần chạm trán Malaysia.

Văn Hậu trở lại đội tuyển sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương

Tác giả: Hoàng Hiệp

Ảnh: CLB Công an Hà Nội

Nguồn tin: Báo Người Lao Động