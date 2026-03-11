Apple chuyển sang thế tấn công

MacBook Neo đang làm điều mà thế hệ đàn anh đi trước chưa thể làm. Ảnh: 9to5Mac.

Tuần qua, Apple ra mắt mẫu MacBook Neo với mức giá khởi điểm chỉ 599 USD. Đây là lần đầu gã khổng lồ công nghệ đặt chân vào phân khúc laptop tầm trung. Động thái này không chỉ làm thay đổi định kiến về giá của các sản phẩm "Táo khuyết" mà còn trực tiếp đe dọa thị phần của các đối thủ chạy Windows và Chromebook.

MacBook Neo sở hữu chip A18 Pro - cùng loại chip được tìm thấy trong iPhone 16 Pro và mang lại hiệu năng tương đương với chip M1. Tuy nhiên, vũ khí nguy hiểm nhất của Apple lần này lại nằm ở chiến lược tiếp thị. Hãng đang chủ động xóa bỏ rào cản phần mềm để lôi kéo khách hàng từ phía Microsoft.

"Tấn công" trực diện Windows

Trong nhiều thập kỷ, Microsoft và các đối tác OEM như Dell hay HP luôn chiếm ưu thế ở phân khúc giá dưới 700 USD. Apple thường đứng ngoài cuộc chơi này với các dòng Macbook đắt đỏ. Nhưng với MacBook Neo, Apple đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Mức giá 599 USD cho người dùng phổ thông và 499 USD cho sinh viên là một đòn giáng mạnh.

Apple không còn cố gắng ép người dùng phải sử dụng bộ công cụ iWork của riêng mình. Thay vào đó, hãng đặt Microsoft Office làm trọng tâm trong các chiến dịch quảng bá.

Apple đặt các biểu tượng Word, Excel và PowerPoint nổi bật ngay trên trang chủ của MacBook Neo. Ảnh: Apple.

Trên trang chủ của MacBook Neo, các biểu tượng Word, Excel và PowerPoint xuất hiện nổi bật ngay trên thanh Dock. Đây là một sự thừa nhận thực tế rằng người dùng Windows cần các công cụ này để làm việc. Apple muốn chứng minh rằng việc gì Windows làm được, macOS cũng sẽ xử lý tốt.

Hãng cũng ra mắt một chuyên trang hướng dẫn chi tiết cách chuyển dữ liệu từ PC sang Mac. Mọi rào cản về tính tương thích gần như đã bị xóa bỏ hoàn toàn.

Trên trang chủ của MacBook Neo có một mục riêng mang tên "chuyển từ PC sang Mac". Ảnh: Apple.

Windows Latest nhận định Apple đang tận dụng tối đa sự quen thuộc của người dùng. Việc hiển thị bộ ứng dụng của đối thủ là một nước đi đầy tính toán. Nó giúp những khách hàng đang phân vân cảm thấy an tâm hơn khi đổi thiết bị.

“Apple đang sử dụng chính những quân bài mạnh nhất của Microsoft để đánh bại họ trên mặt trận phần cứng”, tờ Cult of Mac nhận định.

Chiến lược này giúp MacBook Neo trở thành một công cụ làm việc thực dụng và kinh tế. Hiệu năng của chip A18 Pro cũng vượt xa các laptop Windows cùng tầm giá. Điều này tạo ra một khoảng cách lớn về giá trị sử dụng.

Người dùng Windows thừa nhận

Phản ứng từ cộng đồng người dùng Windows trước MacBook Neo là rất đáng chú ý. Thông thường, các tín đồ Windows luôn trung thành với khả năng tùy biến và giá thành của PC.

Tuy nhiên, MacBook Neo đã thay đổi hoàn toàn quan điểm đó. Một cuộc khảo sát gần đây trên trang Windows Central cho thấy kết quả bất ngờ. Có tới hơn 80% người tham gia tin rằng MacBook Neo là một sản phẩm chiến thắng.

Chuyên gia Zac Bowden của Windows Central - người vốn không mấy mặn mà với macOS, cũng phải cho rằng tác động của Macbook Neo lên thị trường máy tính cá nhân được dự báo sẽ rất nghiêm trọng và Microsoft nên bắt đầu nghĩ phương án đối phó.

MacOS Tahoe mang thiết kế Liquid Glass của Apple đến với máy Mac. Ảnh: Apple.

“Nếu tôi là Microsoft, tôi sẽ đặt bản thân vào tình trạng báo động đỏ ngay lúc này. Không giống như Chrome OS vốn chưa bao giờ đủ sức hấp dẫn dù có giá thấp, một chiếc laptop chạy macOS với giá 599 USD thực sự là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Windows", ông nhận định.

Nhiều người dùng thừa nhận rằng họ cảm thấy mệt mỏi với những vấn đề của Windows 11. Các phàn nàn thường tập trung vào sự kém ổn định và các quảng cáo tích hợp quá đà.

Trong khi đó, macOS lại mang đến sự đơn giản và hiệu suất ổn định lâu dài. MacBook Neo ra mắt đúng vào thời điểm vàng khi Windows 10 sắp kết thúc hỗ trợ. Điều này buộc hàng triệu người dùng phải nâng cấp máy tính mới để cài Windows 11. Nhiều người trong số đó đang cân nhắc nghiêm túc việc rời bỏ hệ sinh thái Microsoft.

Ông Bowden cho rằng Laptop Windows trong tầm giá 600 USD sẽ sớm trở thành "rác công nghệ". Ảnh: Rting.

"Những người trước đây vốn không có lựa chọn nào ngoài các dòng laptop Windows tầm trung, giờ đây đã có thể sở hữu một chiếc MacBook. Trong bối cảnh uy tín của Windows 11 chạm đáy, người dùng đang ráo riết tìm đường rời bỏ hệ sinh thái của Microsoft", chuyên gia tiếp tục.

Các diễn đàn công nghệ lớn ghi nhận sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của người tiêu dùng. Ngay cả những người hâm mộ nhiệt thành nhất của Windows cũng phải khen ngợi thiết kế của máy. Họ đánh giá cao thời lượng pin vượt trội và màn hình chất lượng cao của MacBook Neo. Những yếu tố này vốn rất hiếm thấy trên các mẫu laptop tầm giá 600 USD chạy Windows.

Nguồn tin: znews.vn