Kịp thời giải cứu thai phụ có ý định nhảy cầu

Gần 10h sáng 10/3, một phụ nữ được phát hiện đang ngồi trên cầu Cống Lèn (nối giữa xã Vạn Lộc và xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có biểu hiện bất ổn về tâm lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Người phụ nữ ngồi chênh vênh trên thành cầu, có biểu hiện bất ổn về tâm lý. Ảnh: CATH

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với công an xã Vạn Lộc khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai các phương án bảo đảm an toàn, phòng ngữa các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tại hiện trường, người phụ nữ ngồi chênh vênh trên thành cầu, đối diện với nguy cơ rơi xuống sông. Lực lượng chức năng đã tiếp cận, trò chuyện, trấn an tinh thần, đồng thời đánh lạc hướng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận nạn nhân. Cùng thời điểm, khu vực phía dưới cầu, lực lượng chức năng triển khai phương án sẵn sàng ứng cứu, bố trí áo phao và các thiết bị chuyên dụng phòng trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ. Sau một thời gian kiên trì trò chuyện, tiếp cận, lợi dụng thời điểm người phụ nữ mất tập trung, các lực lượng đã nhanh chóng khống chế, ôm giữ và đưa nạn nhân vào khu vực an toàn.

Video: Giải cứu thành công thai phụ có ý định nhảy cầu. Nguồn: CATH

Người phụ nữ được giải cứu là N.T.C., sinh năm 1987, trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang mang thai. Sau khi được đưa vào nơi an toàn, lực lượng chức năng đã tiếp tục trấn an, động viên tinh thần nạn nhân, đồng thời bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để tiếp tục quan tâm, chăm sóc, ổn định tâm lý.

Tác giả: Quang Duy

Nguồn tin: giadinhonline.vn