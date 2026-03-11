CLIP: Ô tô bật đèn cảnh báo nhưng nhiều lần "khóa lối" xe phía sau

Your browser does not support the video tag.

VIDEO: Ô tô bật đèn cảnh báo nhưng nhiều lần "khóa lối" xe phía sau

Ngày 11-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang làm rõ nội dung phản ánh trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội về việc một ô tô dừng giữa đường, gây cản trở giao thông.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, khoảng 13 giờ 40 ngày 10-3, khi một ô tô màu đỏ đang lưu thông trên đường Nguyễn Du (phường Đồng Hới) thì gặp một ô tô màu đen mang biển kiểm soát 73A-364.39 bật đèn cảnh báo và dừng giữa đường.

Đáng chú ý, khi một xe đang dừng bên đường di chuyển lên phía trước để tạo khoảng trống cho các phương tiện phía sau đi qua, ô tô màu đen tiếp tục tiến lên, khép khoảng hở khiến xe gắn camera hành trình không thể vượt.

Sau đó, chiếc xe này còn dừng song song với một xe buýt đang đỗ bên đường, buộc phương tiện phía sau phải dừng chờ.

Đoạn video sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng tài xế ô tô có dấu hiệu cố tình chặn đường các phương tiện phía sau, trong khi cũng có ý kiến đặt ra khả năng chiếc xe gặp sự cố kỹ thuật nên buộc phải dừng lại trên đường.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

