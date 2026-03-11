Vừa nhận "ghế", kế toán trưởng đã "thụt két" công ty

Ngày 11-3, sau một buổi xét xử sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ái Diễm (SN 1989, ngụ TPHCM) 17 năm tù về tội "Tham ô tài sản".

Diễm bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH T.V (có trụ sở tại quận 7 cũ) từ ngày 19-10-2023, chế độ thử việc vị trí kế toán trưởng (đến tháng 12-2023, chính thức được bổ nhiệm vào vị trí này).

Lợi dụng đặc thù công việc

Tuy nhiên, ngay khi còn thử việc, Diễm đã chiếm đoạt tiền của công ty. Bị cáo khai nhận đã lợi dụng đặc thù kinh doanh của ngành du lịch, khách hàng thường thanh toán tiền tour trước nhiều tháng, trong khi công ty chỉ trả tiền cho đối tác (nhà hàng, khách sạn...) gần thời điểm thực hiện dịch vụ, để thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Diễm tại toà

Cụ thể, khi có tiền từ khách hàng đổ về, Diễm lập tức tự ý chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân của mình để chiếm đoạt.

Đến khi gần hạn phải thanh toán cho đối tác, bị cáo mới thực hiện lệnh chuyển khoản từ tài khoản công ty đến đúng địa chỉ cần trả nhằm hợp thức hóa chứng từ.

Bằng thủ đoạn này, trong vòng 6 tháng, Diễm đã thực hiện tổng cộng 70 lần chuyển tiền bất chính với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1,8 tỉ đồng.

Vì không có tiền chuyển trả đối tác, vụ việc bị vỡ lở vào tháng 4-2024.

Đến này, bị cáo đã khắc phục 136 triệu đồng, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Diễm sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Tác giả: Trần Thái

Nguồn tin: Báo Người Lao Động