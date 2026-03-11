Cháy xe khách ở Thụy Sĩ khiến 6 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết ngọn lửa đã bùng phát trên chiếc xe khách đang di chuyển vào khoảng 18h25 (giờ địa phương), ngay tại trung tâm thị trấn Kerzers, nằm cách thủ đô Bern khoảng 25km về phía tây. Sau khi vụ cháy xảy ra, hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc xe chỉ còn lại bộ khung sắt sau khi lực lượng cứu hỏa khống chế được ngọn lửa. Được biết, đây là một chiếc xe buýt thuộc hệ thống CarPostal (Bưu điện Thụy Sĩ), vốn là phương tiện vận tải công cộng phổ biến tại Thụy Sĩ.

Nhiều người thương vong trong vụ hỏa hoạn xe khách kinh hoàng ở Kerzers, Thụy Sĩ. Ảnh: AP

Theo xác nhận của cảnh sát, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương, trong đó có 3 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát bang Fribourg cho biết các cuộc điều tra sơ bộ đang hướng tới giả thuyết về một hành vi cố ý. Người phát ngôn của cảnh sát, Frederic Papaux nhấn mạnh, tại thời điểm này, lực lượng chức năng đang nắm giữ "những yếu tố cho thấy đây là một hành động có chủ đích từ một người có mặt trên xe khách".

Mặc dù trên mạng xã hội xuất hiện một số tin đồn về việc một cá nhân tự thiêu hoặc tưới xăng, song cảnh sát hiện vẫn chưa xác nhận các chi tiết này và đang chờ kết quả khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết ngọn lửa bùng lên dữ dội, cao hàng mét, bao trùm toàn bộ chiếc xe chỉ trong thời gian ngắn. Khói đen bốc lên nghi ngút và có thể nhìn thấy từ khoảng cách nhiều kilômét.

Tổng thống Thụy Sĩ, Guy Parmelin, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và bày tỏ sự bàng hoàng trước thảm kịch này. Vụ việc xảy ra chỉ hai tháng sau một vụ hỏa hoạn thảm khốc khác tại một quán bar ở Crans-Montana hồi đầu năm, khiến dư luận Thụy Sĩ rúng động và làm dấy lên lo ngại về an toàn phòng chống cháy nổ.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: vov.vn