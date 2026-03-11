Thiếu xăng dầu nghiêm trọng, nước Đông Nam Á này áp chiêu cấm lạ lùng lên xe cộ

Myanmar đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng, buộc chính quyền quân sự nước này phải áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm hạn chế tiêu thụ xăng dầu. Một trong những biện pháp đáng chú ý nhất là quy định xe mang biển số chẵn và lẻ chỉ được lưu thông theo ngày tương ứng, nhằm giảm nhu cầu nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn.

Theo thông báo của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar, quy định này có hiệu lực từ ngày 7/3. Theo đó, các phương tiện cá nhân có biển số kết thúc bằng số chẵn chỉ được phép lưu thông vào ngày chẵn, trong khi xe có biển số lẻ chỉ được đi vào ngày lẻ.

Biện pháp này chủ yếu áp dụng cho ô tô và xe máy cá nhân, trong khi một số phương tiện thiết yếu được miễn trừ, bao gồm xe điện, phương tiện công cộng như taxi và xe buýt, xe vận tải hàng hóa, xe cấp cứu và các phương tiện phục vụ công ích.

Hệ quả từ khủng hoảng năng lượng toàn cầu

Chính quyền Myanmar cho biết nguyên nhân của tình trạng thiếu hụt nhiên liệu là do gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, đặc biệt liên quan đến xung đột đang leo thang tại Trung Đông. Căng thẳng tại khu vực này đã làm tăng chi phí vận chuyển dầu và khiến nhiều tuyến hàng hải năng lượng quan trọng bị ảnh hưởng.

Myanmar là quốc gia phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu nhiên liệu. Theo các báo cáo năng lượng, khoảng 90% nhu cầu xăng dầu của nước này phải nhập từ nước ngoài, chủ yếu thông qua các trung tâm lọc dầu trong khu vực như Singapore và Malaysia.

Khi nguồn cung quốc tế bị gián đoạn và giá dầu tăng mạnh, lượng nhiên liệu nhập khẩu vào Myanmar đã giảm đáng kể, gây ra tình trạng khan hiếm tại nhiều thành phố lớn.

Người dân xếp hàng dài tại các trạm xăng

Tại các đô thị như Yangon, Mandalay và Naypyidaw, nhiều người dân đã phải xếp hàng hàng giờ tại các trạm xăng để mua nhiên liệu sau khi thông tin về việc phân bổ xăng dầu được công bố.

Một số trạm xăng thậm chí phải đóng cửa tạm thời vì không đủ nguồn cung hoặc vì lượng xe chờ mua quá đông. Các cơ quan quản lý địa phương cho biết nhiều trạm xăng hiện áp dụng giới hạn lượng nhiên liệu bán cho mỗi phương tiện, nhằm đảm bảo nguồn cung được phân bổ cho nhiều người hơn.

Tình trạng khan hiếm nhiên liệu cũng khiến giá xăng dầu tại một số khu vực tăng mạnh. Ở các vùng biên giới, người dân thậm chí tìm cách sang Thái Lan để mua nhiên liệu khi nguồn cung trong nước trở nên khan hiếm.

Cảnh báo tích trữ và đầu cơ nhiên liệu

Trước nguy cơ thị trường bị thao túng, chính quyền Myanmar đã cảnh báo các doanh nghiệp và người dân không được tích trữ xăng dầu để bán lại với giá cao. Các hành vi đầu cơ hoặc bán nhiên liệu vượt giá quy định có thể bị xử lý theo pháp luật.

Theo các số liệu được chính quyền công bố, Myanmar hiện tiêu thụ khoảng 3,2 triệu gallon nhiên liệu mỗi ngày, bao gồm xăng và diesel. Trong khi đó, nguồn dự trữ hiện có được cho là chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong vài tuần nếu nguồn cung nhập khẩu tiếp tục bị gián đoạn.

Tác động tới đời sống và kinh tế

Các chuyên gia nhận định rằng quy định biển số chẵn – lẻ có thể giúp giảm nhu cầu nhiên liệu trong ngắn hạn, nhưng cũng gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động đi lại và kinh doanh của người dân. Nhiều gia đình lo ngại việc di chuyển, đưa đón con đi học hay đi làm sẽ trở nên phức tạp hơn khi phương tiện cá nhân chỉ được phép lưu thông cách ngày.

Ngoài ra, tình trạng thiếu nhiên liệu cũng có thể làm tăng chi phí vận tải và giá hàng hóa, gây thêm áp lực cho nền kinh tế vốn đã suy yếu của Myanmar.

Tác giả: Dy Khoa

Nguồn tin: Nhịp sống Thị trường