Xăng dầu leo thang, Nghệ An chỉ đạo xử lý nghiêm việc đầu cơ, găm hàng

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi Sở Công Thương cùng các sở ngành liên quan về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí LPG trên địa bàn tỉnh.

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như đầu cơ, găm hàng, bán hàng không đúng quy định, gián đoạn nguồn cung, đóng cửa hoặc tạm ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu, LPG chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; chủ động bảo đảm nguồn cung, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với đó, phối hợp các lực lượng chức năng và UBND các xã, phường theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu; kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND tỉnh các biện pháp điều hành phù hợp nhằm bảo đảm ổn định thị trường trên địa bàn. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định.





Hiện doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không nhập được hàng nhiều để bán chứ không có chuyện đầu cơ, găm hàng.... Ảnh: Văn Dũng.

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao các Sở, ngành: Công an tỉnh, Khoa học và Công nghệ, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG; phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND các xã, phường tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu, LPG tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn; kịp thời phát hiện các trường hợp ngừng bán hàng, bán hàng không đúng quy định, giảm thời gian bán hàng hoặc giảm lượng hàng bán ra thị trường không có lý do chính đáng. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Trao đổi với Tạp chí Nhà đầu tư/Nhadautu.vn, ông Nguyễn Văn Hường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương) Nghệ An cho biết, sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, lực lượng Quản lý thị trường đã phối hợp với các sở ngành liên quan cùng UBND các xã đã ra quân kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí LPG trên địa bàn.

"Tính đến trưa ngày 11/3, một số đoàn kiểm tra đã có báo cáo về Ban Chỉ đạo 389, hiện trên địa bàn chưa phát hiện doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nào vi phạm đầu cơ, găm hàng, bán hàng không đúng quy định, gián đoạn nguồn cung…" , ông Hường nói.

Một giám đốc doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Nghệ An cho hay, hiện doanh nghiệp không nhập được hàng nhiều để bán chứ không có chuyện đầu cơ, găm hàng, bán hàng không đúng quy định, gián đoạn nguồn cung, đóng cửa hoặc tạm ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.

Trong một diễn biến liên quan đến bình ổn tình hình an ninh năng lượng, ngày 9/3/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 1488 về việc bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu.

Đặc biệt, Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong toàn hệ thống kinh doanh xăng dầu, từ doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối đến các cửa hàng bán lẻ.

Các doanh nghiệp cần chủ động chia sẻ nguồn cung và lợi nhuận hợp lý trong hệ thống phân phối nhằm bảo đảm hoạt động cung ứng xăng dầu cho thị trường được duy trì thông suốt. Đồng thời, cần bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực hoặc tăng ca để bảo đảm các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động thường xuyên, liên tục.

Bộ Công Thương cũng cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các doanh nghiệp; giám sát hoạt động nhập khẩu, mua hàng từ các nhà máy sản xuất trong nước cũng như việc dự trữ lưu thông xăng dầu. Các hành vi vi phạm, nếu phát hiện, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Tối 10/3, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Việc điều hành được thực hiện theo Nghị quyết 36 của Chính phủ ban hành ngày 6/3, cho phép điều chỉnh giá ngay khi giá cơ sở của mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tăng từ 7% trở lên so với kỳ điều hành trước. Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 23h45' ngày 10/3. Theo đó, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 2.080 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ lên 29.120 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 1.350 đồng/lít, giá bán lên mức 26.570 đồng/lít.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn