Tuyển sinh đại học: Thí sinh mong Bộ GD-ĐT công bố phương án tuyển sinh sớm hơn

Em Dương Đức Vượng, học sinh lớp 12 Trường THPT Yên Khánh B Ninh Bình, dự kiến đăng ký vào ngành logistic và quản lý chuỗi kinh doanh của ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Bưu chính viễn thông và Học viện Ngân hàng.

Nam sinh cho rằng, quy chế tuyển sinh năm 2026 có nhiều thay đổi tác động trực tiếp đến thí sinh như giới hạn còn 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như trước đây, thay đổi trong điều kiện xét tuyển bằng học bạ, cách tính điểm ưu tiên, điểm của tổ hợp xét tuyển.

“Ban đầu em dự kiến đăng ký khoảng hơn 20 nguyện vọng, nhưng khi có thông tin chính thức chỉ còn 15 nguyện vọng, em đang phải tính toán lại để lựa chọn ra những nguyện vọng phù hợp nhất. Trước khi Bộ GD-ĐT công bố phương án tuyển sinh chính thức, em đã nghiên cứu rất quy định những năm trước, nhưng năm nay lại thay đổi khá nhiều. Hơn nữa, thời gian công bố phương án tuyển sinh cách kỳ thi tốt nghiệp THPT chỉ vài tháng, điều này ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý thí sinh. Chúng em hồi hộp đợi quy định chính thức, nhiều trường đại học cũng điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, phương án tính điểm ưu tiên sau khi có quy định của Bộ GD-ĐT. Điều này khiến thí sinh bị động”, Vượng chia sẻ.

Dương Đức Vượng, học sinh lớp 12 Trường THPT Yên Khánh B Ninh Bình

Đức Vượng cho rằng, phương án tuyển sinh đại học nên được công bố sớm giúp thí sinh ổn định tâm lý và chuẩn bị những điều kiện sát với yêu cầu của Bộ GD-ĐT.

Nguyễn Thị Hương Giang, học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh (Hưng Yên) dự kiến đăng ký vào ngành Sư phạm, tuy nhiên theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh xét tuyển vào ngành sư phạm phải đăng ký ở 5 nguyện vọng đầu.

“Em dự kiến sẽ đăng ký các nguyện vọng ở Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 1, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 và Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Nếu chỉ được đặt 5 nguyện vọng, thì cơ hội vào ngành sư phạm sẽ bị thu hẹp khá nhiều. Em sẽ phải cân nhắc đặt 5 nguyện vọng đó sao cho vừa phù hợp với sở thích, nguyện vọng và năng lực của bản thân. Đây là quyết định khó cần cân nhắc kỹ lưỡng”, Giang chia sẻ.

Nguyễn Thị Hương Giang, học sinh Trường THPT Đông Thụy Anh (Hưng Yên)

Nữ sinh cho rằng, Bộ GD-ĐT nên công bố phương án tuyển sinh đại học sớm hơn để thí sinh có sự chuẩn bị tốt hơn. “Giữa tháng 2, Bộ GD-ĐT mới công bố phương án chính thức, cách kỳ thi tốt nghiệp THPT và thời gian xét tuyển đại học vài tháng khiến chúng em khá lo lắng, dao động trong việc lựa chọn nguyện vọng, chọn trường dẫn đến mất tập trung trong việc học”.

Nguyễn Thị Phương, học sinh Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội cũng khá bất ngờ khi quy chế tuyển sinh đại học có nhiều thay đổi lớn: “Em đã tham khảo ý kiến của các anh chị đi trước trong đăng ký xét tuyển đại học, nhưng cuối cùng không thể áp dụng. Em nghĩ mùa tuyển sinh năm nay thí sinh sẽ phải cân nhắc rất kỹ khi sắp xếp các nguyện vọng xét tuyển. Em hy vọng từ năm sau Bộ GD-ĐT có thể sớm công bố phương án tuyển sinh hoặc giữ ổn định trong 1-3 năm để thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Thầy Trần Minh Tuấn, giáo viên môn Toán THPT tại Hải Phòng cho rằng, nhiều năm qua quy chế tuyển sinh đại học hàng năm đều ít nhiều có điều chỉnh, những thay đổi này tác động trực tiếp đến kế hoạch học tập và thi cử của học sinh, nhưng lại thường được công bố trước thời gian xét tuyển chỉ vài tháng. Dù các trường đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến, nhưng phương án chính thức vẫn phải chờ khi Bộ GD-ĐT đưa ra quy chế tuyển sinh.

"Những thay đổi trong quy chế thi công bố ngay khi các em đang trong giai đoạn vừa học vừa ôn "nước rút", căng thẳng với bài vở, càng làm gia tăng áp lực, sự lo lắng. Bộ GD-ĐT nên nghiên cứu khung tuyển sinh đại học áp dụng ổn định trong 1-3 năm, để khi học sinh bước chân vào THPT đã có thể hình dung và định hướng từ sớm mục tiêu, đích đến của mình. Xét tuyển đại học luôn là bước ngoặt quan trọng của mỗi học sinh. Một phương án tuyển sinh sớm, minh bạch và ít biến động không chỉ là mong muốn của hàng triệu thí sinh, mà còn là chìa khóa để nâng cao chất lượng tuyển sinh, giảm bớt những lãng phí về thời gian và tâm sức cho toàn xã hội sẽ giúp thầy và trò bậc THPT yên tâm học tập, thi cử, tránh những áp lực không cần thiết", thầy Tuấn nhấn mạnh.

Tác giả: N.T

Nguồn tin: vov.vn