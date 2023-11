Tập huấn kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, Tiến sĩ - nhà báo Nguyễn Tri Thức - Trưởng ban Chuyên đề và Chuyên san, Tạp chí Cộng sản đã trao đổi chuyên đề: “Kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông”. Chuyên đề giúp các đại biểu hiểu đầy đủ hơn về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí để kịp thời phản hồi, giải quyết tốt nhất những vấn đề báo chí phản ánh; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn. Từ đó vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo trong việc cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin cho báo chí, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chung của địa phương, cơ quan, đơn vị và của tỉnh.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức cũng đã cung cấp những kỹ năng cần thiết trong xử lý khủng hoảng thông tin, cách tiếp cận vấn đề chính khi xảy ra khủng hoảng truyền thông và phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông xảy ra tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến những nội dung chính tại Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND, ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí, thông tin phản ánh trên mạng xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này gồm 4 chương, 14 điều và có hiệu lực từ ngày 20/11/2023. Trong đó, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Trong văn bản mới ban hành này, Nghệ An đã quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức trong việc xử lý “thông tin phản ánh trên mạng xã hội”. Quy định này nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Nghệ An; giúp các cơ quan chức năng chủ động trong việc xử lý những đối tượng lợi dụng mạng xã hội để đăng phát thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo đã nhấn mạnh về 6 hình thức cung cấp thông tin cho báo chí theo Điều 4, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ. Đồng chí Phó Giám đốc Sở TT&TT đã hướng dẫn các địa phương, đơn vị trình tự khi tiếp xúc, trao đổi thông tin với phóng viên báo chí; trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương, đơn vị khi cung cấp thông tin báo chí; gợi mở cách thức cung cấp thông tin khi có vụ việc “bất thường” tại địa phương, đơn vị để tránh khủng hoảng truyền thông…

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: nghean.gov.vn