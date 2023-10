Nghệ An: Ban chỉ đạo công tác biên giới tập huấn về chủ quyền biển, đảo cho bà con ngư dân

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thân – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Công an tỉnh, Chi Cục Thuỷ sản, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Hải đội 137 – Hải Quân vùng I, các thành viên Ban chỉ đạo Công tác biên giới tỉnh Nghệ An. Cùng các lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh tế Thị xã, lãnh đạo UBND các xã, phường và gần 200 ngư dân là chủ tàu cá, thuyền trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

Ông Nguyễn Thế Thân–Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An phát biểu tại lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu, học viên đã được các giảng viên của Ban Chỉ đạo Công tác Biên giới tỉnh Nghệ An trao đổi,q chia sẻ 06 nội dung, bao gồm: Phát triển bền vững kinh tế biển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và những khuyết nghị; Thông báo một số tình hình trên biển và hoạt động của Hải Quân Việt Nam trên các vùng biển, đảo, công tác bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo và những vấn đề ngư dân cần lưu ý khi lao động trên biển, vị trí vai trò của Biển Đông và biển đảo Việt Nam; một số nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam.

Bà Trần Thị Mai - Phó trưởng phòng Tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao đổi về nội dung phát triển kinh tế biển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, tình hình phân định ranh giới biển giữa Việt Nam với các nước trong khu vực; Công tác quản lý, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, các chính sách hỗ trợ tàu cá vươn khơi khai thác thuỷ sản, các văn bản quy định phòng chống sử dụng chất nổ, xung kích điện, chất độc khai thác thuỷ sản trái phép.

Đồng thời, tại Hội nghị đã nêu một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Uỷ ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; Công tác bảo hộ công dân khai thác thuỷ sản trên biển bị nước ngoài bắt giữ xử lý, công tác xử lý người phương tiện tàu thuyền nước ngoài vi phạm hoặc gặp nạn trên vùng biển tỉnh Nghệ An.

Gần 200 cán bộ, ngư dân thị xã Hoàng Mai tham gia tập huấn nâng cao kiến thức bảo vệ chủ quyền biển đảo và khai thác thuỷ sản năm 2023



Thông qua lớp tập huấn, nhằm cung cấp những thông tin bổ ích, nội dung mới nhất về công tác biển Đông, biển đảo cho cán bộ và ngư dân các xã, phường ven biển trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Đồng thời, nâng cao kiến thức, nhận thức pháp luật cho các cán bộ làm công tác tuyên truyền, cho ngư dân, các chủ tàu cá, thuyền viên hoạt động sản xuất trên biển về chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Từ đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, quyết tâm cùng cả nước xây dựng và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Tác giả: Quang Anh-Bích Hường

Nguồn tin: congly.vn