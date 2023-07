Tập đoàn Trung Quốc chốt nhà máy thanh silicon tại Nghệ An, thị trường pin năng lượng Việt Nam "béo bở" thế nào?

Từ đầu năm đến ngày 20/6/2023, tỉnh Nghệ An đã thu hút 8 dự án FDI với số vốn đăng ký đạt 613,15 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn 5 dự án với số vốn điều chỉnh tăng thêm 107,79 triệu USD. Tổng số vốn đăng ký đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 720,94 triệu USD. Lũy kế đến nay, tỉnh Nghệ An có 124 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.294,35 triệu USD, trong đó có 76 dự án thuộc Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.959,90 triệu USD và 48 dự án ngoài Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký 334,45 triệu USD.