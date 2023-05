Nghệ An: Cơ hội việc làm rộng mở từ các Tập đoàn Foxconn, Luxshare, Koyu Textile

Nhà máy Foxconn tại Nghệ An tuyển dụng 50 kỹ sư. (Nguồn: Internet)

Theo đó, Foxconn Nghệ An đang tuyển dụng 50 kỹ sư làm việc tại nhà máy mới tại Nghệ An thuộc Khu công nghiệp WHA Nghệ An với các vị trí việc làm: Kỹ sư Phát triển sản phẩm; Kỹ sư tự động hóa; Quản lý Sản xuất; Kỹ thuật sản xuất. Ngoài lương cơ bản theo thỏa thuận, cùng với nhiều vị trí hành chính nhân sự khác như chuyên viên tuyển dụng, tiền lương, bảo hiểm, đào tạo... Yêu cầu cho các vị trí này cũng là có kinh nghiệm ở vị trí liên quan, ngoại ngữ tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

Ngoài ra, Công ty TNHH Luxshare – ICT Nghệ An cũng tuyển dụng hàng loạt cán bộ tại các vị trí như: Chuyên viên tuyển dụng; Chuyên viên tiền lương; Chuyên viên bảo hiểm; Chuyên viên đào tạo; Nhân viên xuất nhập khẩu; Chuyền trưởng; Nhân viên IPQC; Nhân viên PQE; Nhân viên FQC; Kỹ sư QPM; Kỹ sư PM; Kỹ sư PE; Kỹ sư TE; Kỹ sư EE. Yêu cầu cho các vị trí này cũng là có kinh nghiệm ở vị trí liên quan, có tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

Ngoài các vị trí đòi hỏi trình độ cao và kinh nghiệm như trên, nhiều doanh nghiệp FDI tại Nghệ An cũng đang tuyển dụng hàng loạt lao động phổ thông.

Nhà máy Luxshare - ICT tại Nghệ An tuyển dụng nhiều vị trí. (Nguồn: dongnam.nghean.gov)

Trong tháng 5 này, Công ty TNHH Koyu Textile Việt Nam cũng thông báo tuyển dụng 100 công nhân cho nhà máy sản xuất sdanr phẩm tất chân Nhật Bản. Công ty TNHH Premium Fashion Việt Nam thông báo tuyển dụng một số vị trí.

Công Ty TNHH Trang phục Quốc tế GaiWach trực thuộc Tập toàn Gainway International (Hong Kong) đang có nhu cầu tuyển dụng 300 công nhân làm việc trong lĩnh vực may mặc.

Công ty TNHH Innovative Manufacturing Solutions Việt Nam cũng cần tuyển 283 người cho nhiều vị trí việc làm, từ trưởng phó phòng chuyên môn đúc nhựa, kế hoạch - kho cho đến nhân viên vận hành máy đúc nhựa, sửa chữa máy đúc nhựa, sản xuất cải tiến biết tiếng Hàn; nhân việc quản lý chất lượng, nhân viên thiết kế máy, nhân viên thiết kế chương trình điều khiển…

Theo Thông tin từ Phòng Doanh nghiệp và Lao động, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, từ nay đến tháng 6, các doanh nghiệp FDI thuộc các KCN cần tuyển dụng gấp trên 10.000 lao động trẻ.

Tác giả: Khánh Ngân

Nguồn tin: doanhnghiepkinhtexanh.vn