Chuông Nhà thờ Đức Bà ngân vang tưởng niệm 10 năm vụ tấn công tại Paris (Pháp)

Nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Tại các địa điểm bị tấn công vào đêm đó như các quán cà phê, nhà hàng, phòng hòa nhạc và sân vận động Stade de France, người dân và các quan chức đã đặt hoa, nến, ảnh để tưởng niệm các nạn nhân. Những vòng hoa và các tấm bia ghi danh đã trở thành biểu tượng của lòng tiếc thương và sự đoàn kết của người Paris.

Thủ đô Paris đã tổ chức các lễ tưởng niệm trang nghiêm. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dẫn đầu các hoạt động. Ông chia sẻ: “Nỗi đau vẫn còn đó. Nước Pháp đoàn kết vì cùng tưởng nhớ đến những người đã không may thiệt mạng, hướng đến những người bị thương và gia đình của các nạn nhân".

Các nghi lễ bắt đầu tại sân vận động Stade de France, nơi gia đình ông Manuel Dias - một trong những nạn nhân đầu tiên của vụ khủng bố - thắp nến và bày tỏ lòng thành kính với những người đã khuất. Con gái ông, Sophie Dias, xúc động chia sẻ: “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên được. 10 năm đã trôi qua nhưng nỗi đau mất mát vẫn vô cùng lớn”.

Nhiều người dân thủ đô cũng đã đến Quảng trường Cộng hòa để tưởng nhớ các nạn nhân qua đời trong vụ việc kinh hoàng 10 năm trước. Họ đặt nến, hoa và viết lời ghi chú tại một đài tưởng niệm tạm thời. Nhiều khu vực quanh các địa điểm bị tấn công năm xưa đã được phong tỏa để đảm bảo an ninh.

Ngày 13/11 đúng một thập kỷ trước, các vụ tấn công - do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tuyên bố gây ra - đã gây thương vong lớn khi có khoảng 90 người thiệt mạng tại phòng hòa nhạc Bataclan, nơi ban nhạc Mỹ Eagles of Death Metal đang biểu diễn, cùng nhiều người khác chết tại các nhà hàng, quán cà phê và các khu vực gần sân vận động Stade de France, nơi diễn ra trận đấu giữa hai đội tuyển Pháp và Đức. Trong số các thủ phạm, Salah Abdeslam là thành viên duy nhất còn sống sót và hiện đang thụ án chung thân. Chín đối tượng còn lại đã tự sát hoặc bị cảnh sát bắn hạ.

Để tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố này, Bảo tàng Tưởng niệm Khủng bố sẽ chính thức khai trương vào năm 2029, dự kiến lưu giữ hơn 500 hiện vật liên quan đến loạt vụ tấn công và các nạn nhân, phần lớn do các gia đình cung cấp. Trong số hiện vật đó có tấm vé xem hòa nhạc của người mẹ mất con tại Bataclan, chiếc đàn guitar còn dang dở của một nghệ nhân bị sát hại tại buổi biểu diễn và thực đơn của quán cà phê La Belle Équipe bị đạn bắn thủng hay dòng chữ "Happy Hour" vẫn còn rõ nét. Tất cả đều là bằng chứng của những ký ức đau thương nhưng cũng đầy ý nghĩa về sự sống, sự hy sinh và lòng kiên cường của người dân Pháp.

Tác giả: Lan Phương

Nguồn tin: baotintuc.vn