Tấn công bằng UAV ở Sudan, ít nhất 56 người thiệt mạng

Cảnh đổ nát tại trung tâm y tế ở El Fasher, Bắc Darfur, Sudan sau một vụ tấn công. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ít nhất 56 người đã thiệt mạng và 107 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào thị trấn Kutum thuộc bang North Darfur, miền Tây Sudan, khu vực hiện do Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự kiểm soát.

Một nguồn tin y tế địa phương ngày 9/4 cho biết cuộc không kích diễn ra ngày 8/4 trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV của cả Quân đội Sudan và RSF gia tăng. Hai bên đã giao tranh dữ dội từ tháng 4/2023. Chiếc UAV đã đánh trúng khu dân cư Al-Salama gần trường nữ sinh Al-Um.

Các cuộc tấn công bằng UAV gần như diễn ra hàng ngày đã làm gián đoạn cuộc sống trên khắp Sudan, đặc biệt là tại khu vực Kordofan - hiện là chiến trường chính - và vùng Darfur do RSF kiểm soát.

Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) cho biết họ đã điều trị cho khoảng 400 người bị thương do UAV kể từ tháng Hai năm nay. Liên hợp quốc trước đó thông báo các cuộc tấn công bằng UAV trên khắp Sudan đã khiến hơn 500 dân thường thiệt mạng kể từ tháng Một đến giữa tháng Ba năm nay, đồng thời cảnh báo về “sự tàn phá của các loại vũ khí công nghệ cao, chi phí thấp khi chúng được sử dụng tại khu vực đông dân cư.”

Tuần trước, một cuộc tấn công bằng UAV bị cáo buộc do RSF tiến hành đã đánh trúng phòng phẫu thuật và khoa sản của một bệnh viện ở bang White Nile, khiến 10 người thiệt mạng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 2.000 người đã thiệt mạng và 720 người bị thương trong 213 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở y tế trên khắp Sudan kể từ khi chiến tranh nổ ra.

Cuộc xung đột, hiện đã bước sang năm thứ 3, đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hơn 11 triệu người phải di dời nơi ở và gây ra cuộc khủng hoảng di cư và đói kém lớn nhất thế giới.

Hiện Sudan bị chia cắt trên thực tế với quân đội Sudan kiểm soát miền Bắc, Đông và miền Trung, trong khi RSF nắm quyền tại miền Tây và cùng các lực lượng đồng minh kiểm soát một phần phía Nam đất nước này./.

Tác giả: Mạnh Hùng

Nguồn tin: vietnamplus.vn