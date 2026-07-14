Tạm giữ nam thanh niên vì nhảy dù từ nóc chung cư để câu view ở Trung Quốc

Một người đàn ông ở tây nam Trung Quốc đã bị bắt giữ sau khi nhảy dù từ nóc một tòa nhà cao tầng trong khu dân cư.

Theo thông báo từ cơ quan cảnh sát quận Thành Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, người đàn ông 23 tuổi, họ Ren, đã nhảy dù từ nóc một tòa nhà chung cư cao tầng lúc 23h ngày 30/6 để thu hút người xem trên mạng xã hội.

Theo báo Qilu Evening News, Ren đã chia sẻ đoạn video về hành động mạo hiểm của mình lên mạng vào ngày hôm sau. Video cho thấy anh ta ở khá gần các tòa nhà dân cư và cây cối khi nhảy dù.

Cảnh sát cho biết hành vi của Ren đã gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng và đe dọa an ninh công cộng. Ren bị tạm giữ hành chính với thời hạn tối đa 15 ngày theo quy định. Hiện tài khoản có 60.000 người theo dõi của Ren cũng đã bị khóa.

Cảnh sát nhắc nhở người dân rằng nhảy dù chỉ được thực hiện khi có sự cho phép của cơ quan chức năng và chỉ được tiến hành ở những khu vực được chỉ định.

Nếu không có sự cho phép chính thức, người nhảy dù bị cấm thực hiện nhảy dù tại các địa điểm công cộng như các tòa nhà và cầu ở trung tâm thành phố. Cảnh sát cho biết, bất cứ ai vi phạm pháp luật bằng cách nhảy dù từ các tòa nhà chung cư hoặc các khu vực có mật độ dân cư cao sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Ren được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội với biệt danh "Huấn luyện viên nhảy dù Kakaxi". Một trong những video trên tài khoản của anh ta ghi lại cảnh nhảy dù từ nóc một tòa chung cư vào tháng 5/2024.

Trong khi Ren tự nhận là huấn luyện viên nhảy dù, cảnh sát xác nhận anh chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Câu chuyện này đã thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng. "Quá nguy hiểm! Anh ta hoàn toàn có thể va phải ai đó trên đường. Anh ta không chỉ đặt tính mạng của chính mình mà còn cả tính mạng của người khác vào nguy hiểm. Anh ta phải nhận một hình phạt nghiêm khắc", một người dùng mạng bình luận.

"Chỉ vì muốn tăng lượng view, anh ta làm vậy bất chấp hậu quả. Tôi không thể hiểu nổi", một người khác nói.

Một cư dân mạng khác bình luận: "Tôi đề nghị cảnh sát giam giữ anh ta lâu hơn. Nếu không bị xử lý nghiêm, tôi e rằng những người khác sẽ bắt chước hành vi này".

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn