Triệt phá đường dây nhập khẩu 200.000 chiếc bao cao su giả gắn mác đồ chơi từ Trung Quốc

Lô bao cao su giả bị phát hiện ở các nước Tây Ban Nha, Romania và Serbia - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, ngày 7-7, Liên minh châu Âu (EU) thông báo vừa triệt phá một đường dây nhập khẩu bao cao su giả có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Văn phòng chống gian lận của Liên minh châu Âu (OLAF) cho biết hơn 200.000 chiếc bao cao su đã được tuồn vào châu Âu thông qua hình thức khai báo gian lận là "đồ chơi". Do không được kiểm định, lô hàng này hoàn toàn bỏ qua các yêu cầu chất lượng của EU.

Tại châu Âu, bao cao su được phân loại là thiết bị y tế, buộc phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về sức khỏe và an toàn gồm kiểm soát ô nhiễm vi sinh, khả năng tương thích sinh học, độ bền chống rò rỉ, yêu cầu về kích thước, cũng như thời hạn sử dụng và độ ổn định.

Ông Petr Klement, lãnh đạo của OLAF, nhấn mạnh: "Bao cao su nhái rất có hại. Chúng chưa được thử nghiệm, không được kiểm soát và không hề an toàn".

Lô hàng bị tịch thu có giá trị ước tính hơn 200.000 euro, được phát hiện tại Romania, Serbia và Tây Ban Nha. Các sản phẩm này mang bao bì có in logo của một thương hiệu bao cao su nổi tiếng.

Tuy nhiên OLAF không tiết lộ danh tính thương hiệu bị giả mạo, các địa điểm bán hàng cụ thể, cũng như số lượng chính xác bao nhiêu chiếc đã đến tay người tiêu dùng.

Người phát ngôn của OLAF cho biết rất khó để đưa ra dữ liệu chính xác do bản chất hoạt động tinh vi của các mạng lưới phi pháp. Việc truy vết hàng giả vốn đã phức tạp, nên cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc thông báo trực tiếp cho từng khách hàng có khả năng đã mua phải các sản phẩm này.

Thông qua phối hợp với cơ quan chức năng Trung Quốc, phía châu Âu đã xác định được nhà xuất khẩu của các lô hàng nói trên, song chưa công bố thông tin về đơn vị này.

Tác giả: Hiếu Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn