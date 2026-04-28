Tài xế xe Jeep đi ngược chiều còn đe doạ tài xế xe công nghệ

Sáng 27/4, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã chỉ đạo Công an phường Thành Nhất xác minh, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm trường hợp tài xế lái xe Jeep đi ngược chiều, chèn ép tài xế xe công nghệ và có hành vi thách thức, chửi bới gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, vào chiều 26/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển ô tô Jeep mang BKS 48A-175.47 đi ngược chiều, truy đuổi theo một tài xế xe máy công nghệ tại đoạn giao với đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột. Khi tài xế xe công nghệ chạy sát vào lề để tránh, chiếc ô tô Jeep vẫn áp sát buộc tài xế xe công nghệ phải leo lên vỉa hè.

Người đàn ông lái xe Jeep sau đó xuống xe, lớn tiếng đe dọa, xảy ra cự cãi với tài xế xe công nghệ. Sau một hồi cự cãi, tài xế xe Jeep lên xe nổ máy, đồng thời có hành vi chạy xe đe doạ đâm vào tài xế công nghệ. Chưa dừng lại, người này tiếp tục xuống xe rút chìa khóa xe máy của nạn nhân rồi rời đi, khiến tài xế không thể tiếp tục di chuyển.

Chiếc xe Jeep chạy ngược chiều và hình ảnh tài xế xe Jeep xuống xe cự cãi, đe doạ tài xế xe công nghệ.

Thông tin đến vụ việc, lãnh đạo Công an phường Thành Nhất cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an phường đã cử đội công tác đến hiện trường, đồng thời tiến hành mời tài xế xe ô tô Jeep đến trụ sở làm việc. Tại Công an phường, danh tính của người đàn ông chạy xe Jeep được xác định là ông H.Q.L. (SN 1974, trú tại phường Thành Nhất).

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do giữa ông H.Q.L. với tài xế xe công nghệ có mâu thuẫn với nhau từ trước. Chiều 26/4, khi đang lưu thông trên đường, ông H.Q.L. phát hiện tài xế xe công nghệ đang lưu thông nên đã quay xe lại chạy ngược chiều rồi chèn ép tài xế xe công nghệ để nói chuyện và dẫn đến cự cãi đôi bên.

Được biết, tài xế xe ô tô Jeep đã bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” trong một vụ án khác và đang được cho tại ngoại để phục vụ điều tra. Hiện vụ việc đang được Công an phường Thành Nhất khẩn trương tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: cand.com.vn