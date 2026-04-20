CSGT vào cuộc xử lý tài xế xe bán tải chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A

CSGT lập biên bản xử lý anh Q.V.L. về hành vi điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A

Trước đó, một người dân đã ghi lại cảnh xe ô tô bán tải BKS 36C-348.xx đã đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông xảy ra tại Km 291+900 Quốc lộ 1A đoạn quan phố Nguyễn Huệ, phường Quang Trung.

Từ clip người dân cung cấp, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc và xác định người điều khiển phương tiện là ông Q.V.L., SN 1971, ngụ xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa.

Clip ô tô bán tải chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A

Căn cứ quy định tại Điểm d, Khoản 9, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản xử phạt tài xế L. về hành vi điều khiển xe đi ngược chiều của đường một chiều hoặc đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều", với mức xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng; đồng thời bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động