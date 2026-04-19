Xúc động với câu nói tài xế xe taxi từ chối nhận tiền của nam thanh niên đưa mẹ vào viện cấp cứu: “Lúc này lo cho mẹ đi con, tiền bạc không quan trọng…"

Mạng xã hội những ngày qua lan truyền câu chuyện ấm lòng về một nam tài xế xe công nghệ đã miễn phí chuyến đi cho hai mẹ con đang trên đường vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời dành lời động viên khiến người con không khỏi xúc động.

Theo chia sẻ của anh Đỗ Khải (31 tuổi), khoảng 20h50 ngày 16/4, anh đặt xe từ đường Kim Hoa (phường Kim Liên, Hà Nội) đến Bệnh viện Bạch Mai để đưa mẹ đi cấp cứu. Thời điểm đó, mẹ anh đang trong giai đoạn điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối và bất ngờ trở nặng, khiến gia đình vô cùng lo lắng, vội vã đưa đi bệnh viện.

Ông Mỳ khiến nhiều người xúc động với hành động ấm lòng. Ảnh: Thanh niên.

Trong suốt hành trình, nam tài xế lái xe chậm rãi, cẩn thận và không hỏi nhiều, như thấu hiểu tình huống căng thẳng của hai mẹ con. Khi đến nơi, dù anh Khải đề nghị thanh toán cước phí, tài xế đã từ chối nhận tiền và nói: “Lúc này lo cho mẹ đi con, tiền bạc không quan trọng…”.

Câu nói giản dị nhưng đầy tình người khiến anh Khải vô cùng xúc động. Anh cho biết giữa lúc tinh thần suy sụp, sự giúp đỡ của người tài xế xa lạ đã mang lại cho gia đình anh chút ấm áp và động lực.

Anh Khải đặt chuyến xe vào tối ngày 16/4: Ảnh: Thanh niên.

Theo lời tài xế Nguyễn Đình Mỳ, ông quyết định không lấy tiền vì cảm thương trước hoàn cảnh của hai mẹ con. Ông cho biết trong nhiều năm chạy xe, ông từng gặp nhiều trường hợp tương tự và thường sẵn sàng hỗ trợ nếu trong khả năng.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng, nhiều người gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ anh Khải và bày tỏ sự trân trọng đối với hành động đẹp của nam tài xế.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

