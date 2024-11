Tài xế 'xe điên' tông chết 35 người, tìm cách tự sát trên xe

Hiện trường vụ đâm xe cho thấy nạn nhân rải rác khắp trung tâm thể thao - Ảnh: CNN

Theo Đài CNN, tối 11-11, một người đàn ông lái ô tô con liên tục lao vào các đám đông đang tập thể dục tại trung tâm thể thao ngoài trời ở thành phố Châu Hải (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).

Lao xe vào trung tâm thể thao làm 35 người chết, 40 người bị thương ở Trung Quốc - Nguồn: TVBS NEWS - CTS

Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc khiến 35 người chết và 40 người bị thương. Nghi phạm tìm cách lái xe trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Phía cảnh sát địa phương cho biết nghi phạm họ Fan, 62 tuổi, bị bắt khi đang cầm dao tự sát.

"Cảnh sát tìm thấy ông Fan khi đang dùng dao tự gây thương tích khi đang trong xe, ngay lập tức ngăn ông ta lại và đưa ông ấy đến bệnh viện để điều trị. Do những vết thương nghiêm trọng ở cổ, ông Fan hiện vẫn bất tỉnh, đang được cấp cứu và không thể trả lời thẩm vấn", cơ quan cảnh sát cho biết.

Hiện trường vụ đâm xe tại thành phố Châu Hải, Trung Quốc tối 11-11 - Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Điều tra sơ bộ cho thấy vụ việc có khả năng liên quan đến việc ông này không hài lòng với kết quả chia tài sản sau khi ly dị vợ.

Địa điểm diễn ra vụ "xe điên" đâm người hàng loạt là một trung tâm thể thao lớn, thường xuyên thu hút đông đảo người dân địa phương đến tập luyện.

Trang tin Caixin khẳng định trong số nạn nhân bị thương có rất nhiều người trung niên, cao tuổi và cả trẻ em.

Một nhân chứng họ Liu chia sẻ với trang tin này: "Chiếc xe đâm tứ tung, làm bị thương người dân ở nhiều khu vực trên đường chạy vòng cung của sân vận động, ở các khu vực đông, tây, nam, bắc".

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết Chủ tịch nước này, ông Tập Cận Bình, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức để điều trị những người bị thương.

Ông Tập gọi đây là vụ án "với bản chất cực kỳ tàn độc" và yêu cầu thủ phạm bị trừng phạt nghiêm theo quy định pháp luật.

Vụ tai nạn diễn ra ngay trước thềm Triển lãm hàng không dân dụng và quân sự lớn nhất Trung Quốc, dự kiến tổ chức từ ngày 12 đến 17-11 tại chính thành phố Châu Hải.

Tác giả: Ngọc Đức

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ