Tài xế tự đốt ô tô sau va chạm trên phố Hà Nội, người dân quay clip, chia sẻ khắp MXH

Từ chiều ngày 30/7, nhiều đoạn clip ghi lại hiện trường vụ một tài xế tự đốt ô tô sau va chạm giao thông được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo nội dung những đoạn clip này, thì ô tô màu đỏ mang BKS: 30E-530.xx đang lưu thông trên tuyến đường thuộc địa phận xã Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) thì xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều. Được biết, người lái xe máy bị gãy chân sau tai nạn.

Không rõ vì sao sau đó, tài xế ô tô lại liên tiếp có những hành động khiến tất cả hoảng sợ: Tự làm mình bị thương rồi tự đốt ô tô. Rất may là lực lượng Công an xã Ngọc Hồi đã nhanh chóng phối hợp với người dân khống chế tài xế và dập tắt ngọn lửa.

Theo thông tin thì từ Công an huyện Thanh Trì, tài xế ô tô có tên là V.V.H. (SN 1979, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội). Bên cạnh đó, cơ quan công an đang kết nối thông tin với thân nhân của anh H. và chờ kết quả xét nghiệm từ bệnh viện để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường vụ tài xế ô tô tự làm mình bị thương và tự đốt ô tô sau va chạm

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn