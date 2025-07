Tài xế say rượu đấm cảnh sát sưng mặt và cái kết bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Vào ngày 1/7, người đàn ông này đã bị cảnh sát giao thông phát hiện có nồng độ cồn trong máu là 0,131%.

Cảnh sát đã thông báo với anh ta rằng có thể gọi điện thoại cho người thân trước khi bị đưa vào phòng giam. Thật không may, những người thân mà anh ta gọi đến đã từ chối bảo lãnh. Vì bực bội và say xỉn, người đàn ông này đã nổi giận với cảnh sát.

Người đàn ông tấn công cảnh sát.

Trong clip lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông này đã tung hai cú đấm vào một nam cảnh sát, khiến hai người khác phải can thiệp. Khi cảnh sát này mở cửa phòng giam, người đàn ông say rượu lại tiếp tục tấn công.

Người đàn ông này phải đối mặt với cáo buộc lái xe khi say rượu và tấn công cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Sau khi được tại ngoại, người đàn ông đã quay lại xin lỗi viên cảnh sát mà anh ta đã đấm. Các bức ảnh cho thấy người đàn ông và người thân của anh ta mỉm cười bên cạnh viên cảnh sát.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn