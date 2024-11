Tài xế nghi đạp nhầm chân ga khiến ô tô lao khỏi tầng 2

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 6/11, tại một trung tâm mua sắm ở Santo Domingo, Cộng hòa Dominica.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một số khách hàng và nhân viên đang đứng ở sảnh thì chiếc xe ô tô bất ngờ lao từ trên tầng 2 xuống.

Chiếc ô tô lao từ tầng 2 xuống tầng 1

Có thể thấy, trước đó, chiếc xe ô tô đã lùi nhanh từ bãi đỗ, lao thẳng qua lan can kính và rơi xuống dưới tầng 1.

Được biết, vụ việc khiến nhiều người ngã xuống sàn, may mắn là chiếc xe không đè trúng ai. Tổng cộng có 5 người bị thương bao gồm cả tài xế. Tất cả đã được đưa tới trung tâm y tế gần đó.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nhưng nhiều ý kiến cho rằng lý do là tái xế đạp nhầm chân ga.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn