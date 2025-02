Your browser does not support the video tag.

Tài xế mở cửa xe đột ngột, người đi xe máy ngã ra đường

Theo dữ liệu clip, tình huống diễn ra vào ngày 6/2 tại một ngã ba đường ở thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Theo hình ảnh do camera giám sát ghi lại, một tài xế ô tô đã đột ngột mở bung cửa bên ghế lái, đúng lúc có xe máy từ phía sau đi tới, dẫn tới va chạm khiến người đi xe máy ngã văng ra đường.

Nguy hiểm hơn, vào thời điểm này, có một ô tô bán tải cũng từ phía sau đi tới. Tuy nhiên, may mắn là người điều khiển chiếc xe này đã kịp thời đánh lái sang trái, tránh đâm vào người đi xe máy vừa ngã ra đường.

Tác giả: Trần Hương t/h

Nguồn tin: kienthuc.net.vn