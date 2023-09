Công an điều tra vụ tài xế mở cửa xe gây tai nạn làm người phụ nữ trẻ tử vong

Phần cửa ô tô hư hỏng sau va chạm với xe máy - Ảnh: N.THẮNG

Chiều 11-9, một lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ tai nạn giữa xe ô tô mở cửa, xe chở rác và xe máy làm một phụ nữ tử vong qua Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Thông tin mới vụ tài xế mở cửa ô tô gây tai nạn làm phụ nữ tử vong ở Nghệ An

"Qua khám nghiệm hiện trường ban đầu và trích xuất dữ liệu camera hành trình xe ô tô do người dân cung cấp cho thấy tài xế ô tô mở cửa xe có dấu hiệu vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Vụ tai nạn gây chết người nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra thụ lý", vị lãnh đạo đội này cho hay.

Ông Trần Hoàng Tuấn - chủ tịch UBND phường Quán Bàu, TP Vinh - xác nhận tài xế ô tô mở cửa xe trong vụ tai nạn là ông N.Q.Th. - kế toán của phường.

Sáng 11-9, ông Th. chạy ô tô tới nhà khách Nghệ An đóng trên đường Phan Đăng Lưu, TP Vinh để tham dự cuộc tập huấn bốn ngày về công tác tài chính.

"Khi tôi vào họp thì nghe anh Th. điện báo xảy ra tai nạn bên ngoài đường. Hiện anh Th. đang phối hợp với cơ quan công an giải quyết, cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân", ông Tuấn nói.

Vụ tai nạn xảy ra lúc gần 7h30 sáng 11-9. Nhiều người dân băn khoăn về thời điểm xe chở rác hoạt động ở trong trung tâm TP Vinh vào thời gian này.

Theo quyết định 70 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An, các loại xe chuyên dùng vận chuyển rác, xe hút phân, xe hút bùn, xe vận chuyển bùn phục vụ thoát nước chỉ được phép hoạt động trên các đường phố từ 21h đến 5h sáng hôm sau (trừ trường hợp đặc biệt phải có giấy phép của UBND TP Vinh).

Xe chở rác chạy trong trung tâm TP Vinh lúc 7h30 sáng 11-9 - Ảnh: D.HÒA

Trả lời Tuổi Trẻ Online, đại diện Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho hay do TP Vinh đang chuẩn bị các hoạt động cho lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố nên một số xe chở rác của công ty được hoạt động ngoài thời gian quy định trên.

Khoảng 7h30 sáng 11-9, chị L.T.T.T. (34 tuổi, quê huyện Hưng Nguyên, tạm trú ở phường Hưng Dũng, TP Vinh) chạy xe máy hướng từ phường Hưng Dũng vào trung tâm thành phố.

Lúc này, nam tài xế ô tô đỗ bên đường mở cửa xe làm chị T. ngã ra đường.

Cùng lúc, xe chở rác của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An lao tới cán qua người chị T., làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ