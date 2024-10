Video tài xế taxi mở cửa xe bất cẩn khiến người đi xe máy bị xe tải cán tử vong

Your browser does not support the video tag.

Trên diễn đàn OFFB, một người dùng vừa chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh tai nạn thương tâm do hành vi bất cẩn mở cửa xe không quan sát của người lái taxi, dẫn đến việc người đi xe máy bị xe tải đi cùng chiều cán tử vong.

Sự việc được cho là diễn ra tại khu vực Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình chiều muộn ngày 18/10.

Theo camera hành trình của xe tải ghi lại, phía trước xe tải có hai người đi xe máy đi với tốc độ khá cao do đoạn đường không có đông người qua lại.

Lúc này, một chiếc xe taxi màu xanh đang đỗ bên vệ đường đúng lúc hai người đi xe máy đi ngang qua.

Một người đi xe máy đã vọt lên trước, khi người đi xe máy thứ hai tiến gần thì tài xế taxi bất ngờ mở cửa khiến người đi xe máy không kịp phản ứng và ngã văng ra đường, mũ bảo hiểm cũng bị tuột ra.

Đúng lúc này, chiếc xe tải có gắn camera hành trình lao tới và đâm phải người đi xe máy đang ngã trên đường.

Theo các nhân chứng, pha va chạm đã khiến người đi xe máy tử vong.

Tai nạn thương tâm trên là lời cảnh báo cho các phương tiện tham gia giao thông phải tuyệt đối tuân thủ luật để tránh những tai nạn không đáng có. Lỗi đầu tiên nằm ở người lái xe taxi khi đã có hành vi mở cửa xe bất cẩn, không quan sát, dẫn đến việc va chạm với người đi xe máy, trong khi chiếc xe tải gắn cam hành trình cũng bám quá sát các phương tiện đi trước./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn