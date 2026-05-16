Iran cấp phép thêm nhiều tàu đi qua Hormuz

Thông báo của IRGC hôm 15/5 khẳng định, ngày càng nhiều quốc gia tán thành với các nghị định thư pháp lý mới mà Iran và lực lượng vũ trang nước này đặt ra đối với khu vực và eo biển Hormuz. Các tàu được cấp phép đều tuân thủ hướng dẫn lưu thông của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Theo truyền thông quốc tế, IRGC ra thông báo trên sau khi tuyên bố đã chấp thuận cho nhiều tàu của Trung Quốc đi qua tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới, trong khi truyền thông Nhà nước Iran cũng đưa tin 30 tàu thương mại đã được cấp phép lưu thông.

Tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz. Ảnh minh hoạ Getty Images.

Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy, một siêu tàu dầu Trung Quốc chở hai triệu thùng dầu thô Iraq đã đi qua eo biển Hormuz hôm 13/5, sau khi bị mắc kẹt ở vùng Vịnh hơn hai tháng do xung đột ở khu vực này.

Được biết, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Đại sứ Trung Quốc tại Iran được cho là đã liên hệ với Tehran. Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdolreza Rahmani Fazli mô tả, thỏa thuận cho phép tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz là một cách để nhấn mạnh Tehran là đối tác quan trọng của Bắc Kinh.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Araghchi đã trao đổi với các phóng viên ở New Delhi khi tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng khối BRICS, nhấn mạnh tàu thuyền của tất cả các nước đều có thể đi qua Hormuz, ngoại trừ những nước đang có xung đột với Iran, đồng thời nêu rõ các tàu muốn đi qua eo biển nên phối hợp với hải quân Iran bởi tình hình xung quanh tuyến đường thủy quan trọng này rất phức tạp.

Ngoại trưởng Araghchi cũng khẳng định, Tehran sẽ chỉ đàm phán với Washington nếu nước này thực sự nghiêm túc, tuyên bố Iran đang cố gắng duy trì lệnh ngừng bắn để tạo cơ hội cho ngoại giao, nhưng cũng sẵn sàng quay trở lại chiến đấu.

Tác giả: Kim Ngọc

Nguồn tin: cand.com.vn