Israel và Liban gia hạn thỏa thuận ngừng bắn

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong thông báo ngày 15/5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, sau hai ngày đàm phán tại Washington, Israel và Liban đã đạt đồng thuận kéo dài thỏa thuận ngừng bắn và tổ chức các cuộc đàm phán mới tìm giải pháp chính trị cho xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott nêu rõ, Mỹ sẽ chủ trì vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Liban trong hai ngày 2 và 3/6 tới nhằm đạt thỏa thuận chính trị lâu dài. Lầu năm góc cũng sẽ họp với các phái đoàn từ quân đội hai nước vào ngày 29/5.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban từng được gia hạn trước đó, tuy nhiên, tình trạng giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban vẫn tiếp diễn.

Ngày 15/5, Bộ Y tế Liban cho biết, một cuộc tấn công của Israel nhắm vào cơ sở của Ủy ban Y tế Hồi giáo ở khu vực Haruf, miền nam Liban, khiến 3 nhân viên y tế chết và một người bị thương. Quân đội Israel cũng kêu gọi cư dân tại một số tòa nhà ở thành phố Tyre ở miền nam Liban sơ tán trước kế hoạch tấn công mới của Israel. Trong khi đó, báo Times of Israel dẫn nguồn tin giới chức cấp cao nước này cho biết, Israel đang chuẩn bị cho kịch bản giao tranh tái diễn với phía Iran.

