Kinh hoàng ô tô mất lái lao vào đám đông khiến 17 người bị thương

Your browser does not support the video tag.

Ô tô đâm vào đám đông tại sự kiện đua xe ở Ba Lan

Mới đây, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại sự kiện đua xe ở Krosno, Ba Lan, khi một chiếc ô tô mất lái lao thẳng vào đám đông khán giả, khiến ít nhất 17 người bị thương, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Đoạn video gây sốc được kênh truyền hình Remiza của Ba Lan đăng tải ghi lại khoảnh khắc chiếc ô tô màu xanh lá cây chuẩn bị xuất phát trong một cuộc đua kéo dài một phần tư dặm. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau khi cuộc đua bắt đầu, tài xế bất ngờ mất quyền kiểm soát, chiếc xe chao đảo, rẽ sang trái rồi trượt mạnh về hướng ngược lại và lao thẳng vào khu vực có đông khán giả theo dõi.

Tai nạn kinh hoàng tại cuộc đua xe ở Ba Lan.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, ít nhất 17 người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, trong đó có hai người đang nguy kịch. Ngoài ra, các nguồn tin cho biết không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận tính đến thời điểm hiện tại.

Ngay sau vụ việc, 10 đội cứu hộ y tế đã khẩn cấp có mặt tại hiện trường nơi tổ chức cuộc đua. Lực lượng cứu hỏa và đội cấp cứu đường không từ Krakow cũng nhanh chóng được điều động hỗ trợ công tác cứu nạn.

Hiện cơ quan chức năng Ba Lan đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tại những sự kiện thể thao có tính chất nguy hiểm như đua xe.

Tác giả: Quốc Tiệp (theo The Sun)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn