Chủ xe nói về trải nghiệm với VinFast VF 6 Plus: Sức mạnh vượt chuẩn B-SUV, an toàn “ăn đứt” nhiều xe hạng C

“Vượt xe nhẹ tênh, cua gắt vẫn vững vàng”

VinFast VF 6, đặc biệt ở phiên bản Plus, được trang bị những tính năng vận hành và an toàn thường chỉ thấy trên các mẫu xe phân khúc cao hơn, mang lại sự yên tâm và cảm hứng cầm lái cho người dùng.

Đơn cử, B-SUV này có công suất tối đa 150 kW (201 mã lực) và 310 Nm mô-men xoắn cực đại, tương đương với những mẫu xe thuộc phân khúc C-SUV. Anh Dũng, một chủ xe VF 6 chia sẻ với kênh Xế Hay rằng những thông số này mang lại khả năng đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu của người lái. “Khi muốn vượt xe khác thì chỉ cần đạp sâu chân ga một xíu thôi là xe sẽ tăng tốc lên vượt một cách rất dứt khoát”, anh Dũng chia sẻ thêm.

Về trang bị, vận hành, reviewer Đăng Nguyễn của kênh Mê Xe đánh giá, VF 6 là dòng xe hiếm hoi trong phân khúc sử dụng hệ thống treo liên kết đa điểm, giúp xe vững vàng hơn, khả năng dập tắt dao động tốt hơn. “Hệ thống treo này đã được thiết lập để giữ xe ổn định, đặc biệt trong các tình huống đánh lái sâu hoặc cua gắt, giảm hiện tượng lắc ngang”, reviewer Đăng Nguyễn nói thêm.

Một trong những yếu tố khiến VF 6 vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc là tiêu chuẩn an toàn được nâng cao tối đa. Đây là một trong số ít mẫu xe trong phân khúc SUV cỡ B có 8 túi khí và được đánh giá là một trang bị vượt trội so với nhiều mẫu xe hạng C, vốn chỉ có khoảng 6 túi khí. Đặc biệt, với những người sử dụng xe như anh Dũng, gói ADAS và các trang bị an toàn khác trở thành những người “trợ lý” lái xe đắc lực trên những cung đường dài. “Tính năng phanh tự động khẩn cấp đã “cứu” tôi trong một vài trường hợp bị xe máy cắt ngang qua đầu xe mình”, anh Dũng nhớ lại.

Đi khắp nơi không lo sạc, chi phí bằng 1/4 xe xăng

Bên cạnh công nghệ hiện đại, an toàn, VinFast VF 6 còn là giải pháp tài chính thông minh, giúp khách hàng sử dụng xe một cách nhàn hạ, nhờ tối ưu hóa chi phí vận hành. “Trước đây tôi chưa được miễn phí sạc, số tiền điện cũng chỉ chưa tới 1 triệu đồng mỗi tháng. Còn hiện tại, tôi sử dụng xe không tốn một đồng nhiên liệu”, reviewer của kênh TrungVlog cho biết.

Theo nhiều chủ xe, so sánh với xe xăng cùng phân khúc, ưu thế kinh tế của VF 6 là rất lớn. Đại diện kênh Mê Xe cho biết, chu kỳ bảo dưỡng xe điện là 12.000 km và chi phí là khoảng 600.000 đồng. “Chi phí này chỉ bằng 1/3 hoặc 1/4 so với chi phí bảo dưỡng xe xăng cùng phân khúc”, reviewer Đăng Nguyễn của Mê Xe chia sẻ thêm.

Không chỉ có vậy, VinFast còn là thương hiệu ô tô điện duy nhất tại Việt Nam có hệ thống trạm sạc cực lớn với hơn 150.000 cổng sạc trong mạng lưới V-Green phủ khắp cả nước. Anh Hoàng Hùng (Hà Nội) đánh giá, hạ tầng khủng này của VinFast mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho chủ xe. “Quanh nhà tôi cứ khoảng 2 đến 3 km đã thấy một trạm sạc của VinFast rồi. Chính điều này đã thúc đẩy tôi chọn VF 6 thay vì mua xe xăng”, anh Hoàng Hùng nhấn mạnh.

Cũng theo anh Hùng, chi phí sở hữu xe hiện tại cũng rất hợp lý nhờ hàng loạt chính sách ưu đãi từ VinFast. “Tôi được miễn lệ phí trước bạ, giảm 4% giá niêm yết, tặng thêm 15 triệu vì chuyển đổi từ xăng sang điện, 15 triệu đồng do đăng ký xe tại Hà Nội. Số tiền tiết kiệm được tính ra cũng cả trăm triệu đồng”, anh Hùng chia sẻ.

Với nhiều chủ xe, VinFast VF 6 đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí quan trọng nhất với người dùng Việt: chất lượng vận hành, an toàn ở mức cao và chi phí sử dụng hợp lý. Vị trí số 1 phân khúc B-SUV điện giữa hàng loạt đối thủ từ các thương hiệu lâu năm cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưu tiên một mẫu xe điện có chất lượng đã được kiểm chứng thực tế.

Tác giả: Minh Linh

Nguồn tin: vanhoavaphattrien.vn